El golf español se reivindica ante el impacto de la COVID-19

Madrid, 16 oct (EFE).- Atropellado por el efecto pernicioso de la COVID-19, que ha privado a los campos españoles de los jugadores internacionales, el golf español quiere reivindicarse como motor económico y dinamizador turístico en la semana en la que se conoce que la Copa Solheim llegará por primera vez a España en 2023.

El torneo que cada dos años enfrenta a las golfistas de Europa y Estados Unidos se celebrará en el campo malagueño de Finca Cortesín en 2023. El anuncio coincide en el tiempo con un informe presentado por la Federación Española de Golf y la Asociación Española de Campos de Golf que refleja en datos el impacto de este deporte en la economía española.

EL GOLF ATRAE A 1,2 MILLONES DE TURISTAS ANUALES QUE GASTAN MÁS DE 11.000 MILLONES

Según este estudio, cada año 1,2 millones de extranjeros viajan a España para jugar al golf, la inmensa mayoría turistas europeos que gastan un total de 11.183 millones de euros anuales entre impacto directo (4.640 millones), indirecto e inducido en el país.

Se trata, además, de un turismo que ayuda a amortiguar uno de los principales males de la economía española: la temporalidad, ya que los golfistas internacionales acuden a España en dos picos anuales: uno de primavera (marzo y abril) y otro de otoño (septiembre y octubre), diferentes de los meses de alta recepción general de visitantes, que corresponden a la época veraniega. Son viajeros de renta media-alta que hacen estancias largas, de 11,9 días de media.

El sector del golf genera en España, además, unos 777 millones de euros anuales en ingresos, a lo que se suman los 1.585 millones que invierten los campos en gastos indirectos para un total de 12.769 millones, si se añade a esa cantidad el gasto de los viajeros. Todo esto repercute en el empleo: unos 121.393 puestos de trabajo.

"El turismo de golf ha cambiado muchas localidades de nuestro país. Se cerraban hoteles durante el invierno que ahora permanecen abiertos, se han construido nuevos campos de golf, ofertas de ocio y restauración, nuevas infraestructuras de transporte. El golf ha contribuido a generar nuevas ofertas turísticas y nos ha impulsado a ser líderes mundiales", asegura en la nota que acompaña al estudio el presidente de la Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza.

LA COPA SOLHEIM, UN RAYO DE ESPERANZA EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA

En un contexto en el que el golf español ha recibido una "noticia esperanzadora" como es la concesión de la Copa Solheim al campo malagueño de Finca Cortesín, los empresarios de campos de golf alertan que la pandemia ha generado un gran problema, especialmente a aquellos que dependen de esos 1,2 millones de visitantes anuales, que este año no han venido por el efecto de la pandemia.

"En los campos que en verano viven del turismo local les ha ido fenomenal, porque la gente tenía muchas ganas de salir, pero los campos de turista internacional, como los de Baleares, Canarias, Murcia, Valencia o Costa Brava, están muy mal. Pensábamos que se podría recuperar a partir de junio, pero los rebrotes y las noticias de los medios de comunicación han hecho mucho daño", afirma a EFE la presidenta de la Asociación de Campos, Claudia Hernández.

Unos rebrotes que tampoco están permitiendo recuperar esos visitantes en este otoño, algo que según Hernández podría haberse evitado si se hubiera trabajado en la promoción internacional de algunos destinos, como los archipiélagos de Canarias y Baleares, como turismo seguro. "Otros países lo han hecho", denuncia.

EL GOLF PIDE AL GOBIERNO SER UNA PALANCA DE RECUPERACIÓN TURÍSTICA

Por ello, la presidenta de los empresarios reclama al Gobierno que considere al golf "una palanca de recuperación turística" que puede utilizar de inmediato. "Aproveche este sector", reclamó Hernández a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la presentación del estudio.

Maroto explicó este jueves que el Gobierno tiene "en su agenda" la posible bajada del IVA del golf del 21% al 10%. "Es una reivindicación histórica y está entre las medidas que analizamos", explicó la ministra, al tiempo que comentó están trabajando en el desarrollo de "corredores turísticos" con las islas y la península, y en el refuerzo del golf en la promoción turística de España.

"Pronto nos sentaremos con los empresarios de golf para saber cómo hacer la mejora del producto y del destino por el valor añadido que aporta el golf", añadió Maroto.

Los empresarios de los campos esperan que estos impulsos les permitan recuperar a sus visitantes. "Necesitamos dinamizar el turismo ya, no podemos esperar a la primavera de 2021. La COVID-19 es una tragedia, pero tenemos que lanzar mensajes de esperanza, y el golf es un deporte seguro, sin riesgo de contagio y sostenible. Y el prestigio internacional de nuestros campos no tiene parangón", enfatiza a EFE la presidenta de los empresarios del golf español.

