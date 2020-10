El fútbol salvadoreño sigue bajo condición de extremar medidas por la covid

Imagen de archivo de aficionados de Alianza FC que alientan a su equipo a las afueras del Estadio Cuscatlán, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 16 oct (EFE).- Los equipos de la liga mayor de fútbol de El Salvador enfrentarán este fin de semana la segunda fecha del torneo Apertura 2020 bajo la condición de extremar las medidas sanitarias ante el aumento de casos de la covid-19.

El país centroamericano, según las autoridades sanitarias, enfrenta una alza de los casos de coronavirus, que suman 31.265 contagios confirmados y 912 fallecidos.

"Es evidente que hay un alza en los contagios y un riesgo alto de que tengamos una segunda ola epidemiológica", publicó la madrugada de este viernes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter.

CONTINUIDAD CONDICIONADA

El fin de semana pasado, cuando comenzó la competición, se dio la polémica de que los aficionados no estaban respetando completamente las medidas sanitarias.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo la mañana del jueves que anunciaría la suspensión de las actividades deportivas en los estadios "debido a la aglomeración de personas que no están cumpliendo con los protocolos sanitarios".

No obstante, horas más tarde en sus redes sociales indicó que "como máxima autoridad de salud anunciamos que las actividades deportivas no se suspenden, pero pedimos extremar todas las medidas".

"Vamos a monitorear el cumplimiento de los protocolos en esta y otras actividades", manifestó el funcionario.

Por su parte, el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), comunicó que, si no se respetan los protocolos sanitarios, recomendará que los partidos se desarrollen sin público.

Antes de comenzar el torneo se permitió a los equipos que valoraran convocar a su afición para los partidos, ya que solo se estableció el ingreso de un 30 % de los hinchas o dependiendo de la capacidad de los estadios.

LA SEGUNDA FECHA PARA CALENTAR MOTORES

En la segunda fecha del certamen los equipos continúan calentando motores debido a que el período de la pretemporada se acortó para evitar contagios de la covid.

Sin embargo, a pesar de esta situación en la primera jornada del torneo fueron anotados 20 goles en 6 partidos, para un promedio de 3,7 por encuentro, según una publicación del El Diario de Hoy.

El rotativo señaló que la jornada "alcanzó el récord de la primera fecha con más goles en 22 años de historia de los torneos cortos, superando por un tanto a la que arrancó el torneo Clausura 2014".

- Clasificación:

GRUPO ORIENTE

PTS

1. Águila 3

2. Jocoro 3

3. Limeño 0

4. Firpo 0

GRUPO CENTRO

PTS

1. Alianza 3

2. Chalatenango 3

3. Marte 0

4. Santa Tecla 0

GRUPO OCCIDENTE

PTS

1. 11 Deportivo 3

2. Metapán 3

3. FAS 0

4. Sonsonate 0

- Partidos de la segunda jornada:

.Sábado: FAS-Sonsonate, Metapán-11 Deportivo, y Chalatenango-Alianza.

.Domingo: Marte-Santa Tecla, Limeño-Firpo y Águila-Jocoro.