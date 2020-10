El argentino Rubens Sambueza destaca labor de su nuevo técnico en el Toluca

Víctor Sosa (d) de Pachuca disputa el balón con Rubens Sambueza (i) de Toluca, durante un partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre/Archivo

Toluca (México), 16 oct (EFE).- El argentino Rubens Sambueza, capitán del Toluca, aseguró este viernes que el nuevo técnico del equipo, Carlos Morales, contagia sus ganas de trascender en la recta final del Torneo Apertura 2020.

"Me tocó jugar con Carlos, lo conozco bien, es un gran ser humano que quiere trascender y nosotros tenemos ganas de salir adelante como grupo. Ojalá que ambas cosas se contagien para conseguir la clasificación y pelear por el campeonato", dijo Sambueza en rueda de prensa.

Morales tomó el mando del Toluca tras la décimo segunda jornada cuando fue nombrado entrenador interino y en la siguiente fecha terminó con una racha de seis partidos sin ganar y derrotó 2-0 al Cruz Azul, segundo, para ser ratificado como estratega hasta el final del Apertura.

"No quiero decir que con el anterior entrenador (José Manuel de la Torre) no éramos un equipo alegre, tratábamos de trabajar, pero los resultados no se dieron. Con la llegada de Carlos, quien trabajaba en las inferiores, le sumó confianza a los chicos, hay que aprovechar eso", añadió el argentino.

En la decimocuarta jornada, el Toluca visitará a los Pumas UNAM, cuartos en la clasificación, partido en el que buscarán ascender del décimo lugar que ocupan actualmente.

Ante los felinos, Sambueza reveló que cuentan con plantilla completa, incluida la incorporación del ecuatoriano Michael Estrada, quien viene de anotar un doblete en la goleada de su selección 4-2 a Uruguay, en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

"Pumas es un equipo que juega bien, saca buenos resultados y es un equipo de mucho respeto. Tenemos que pensar en el funcionamiento, será un partido importante en nuestras aspiraciones. Debemos continuar mejorando, venimos con confianza por la victoria ante Cruz Azul", comentó Sambueza.

El dos veces campeón en el fútbol mexicano con el América, espera que aunque sean visitantes, el Toluca despliegue el estilo de juego pretendido por Morales.

"La idea ante Pumas es la misma desde que asumió el nuevo cuerpo técnico, tener la posesión de la pelota, buenas llegadas, ser un equipo ordenado y creo que lo venimos haciendo bien", concluyó.

Al Toluca le restan cuatro rivales en la fase regular del Apertura, Pumas, Tijuana, Necaxa y León.