El amarillo y el blanquinegro casi se confundirán en La Cerámica

El técnico del Villarreal, Unai Emery (i), dirigió durante cuatro años, de 2008 a 2012, al Valencia, al tiempo que Javi Gracia (d), técnico de los de Mestalla, aunque no estuvo al frente del primer equipo del club castellonense, fue entrenador de su filial. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Valencia 16 oct (EFE).- El color amarillo característico del Villarreal y el blanquinegro del Valencia casi podrán llegar a confundirse este domingo en La Cerámica donde ambos conjuntos se enfrentan con muchos jugadores que han defendido la camiseta del equipo al que ahora no representan.

Esta situación empieza a darse en los banquillos, ya que el técnico del Villarreal, Unai Emery, dirigió durante cuatro años, de 2008 a 2012, al Valencia, al tiempo que Javi Gracia, técnico de los de Mestalla, aunque no estuvo al frente del primer equipo del club castellonense, fue entrenador de su filial.

Donde más jugadores hay con pasado en el rival es en el Villarreal, en cuya plantilla se encuentran en estos momentos cinco jugadores que han vestido la camiseta del Valencia y todos con relevancia con el equipo de Mestalla.

Es el caso de los internacionales Raúl Albiol y Paco Alcácer, quienes, además, son valencianos, y de Jaume Costa, formado en el Valencia, con casi una década de permanencia en el Villarreal, que el año pasado jugó cedido en Mestalla y que este ha regresado a La Cerámica.

A ellos se unen los recién llegados Dani Parejo y Francis Coquelin, que en 2019 fueron campeones de Copa del Rey con el equipo valencianista, aunque Coquelin no tiene opciones de jugar al estar lesionado.

Enfrente, el Valencia cuenta con los ex villafrrealenses Denis Cheryshev y Gabriel Paulista, así como con el guardameta Jaume Doménech, que estuvo en las categorías inferiores del club de La Plana, pero que no llegó a debutar con el primer equipo.

La tradición de futbolistas que han sido importantes en ambos equipos se remonta a muchos años atrás con nombres como los de David Albelda, Carlos Marchena, Miguel Ángel Angulo, Roberto Fernández o Roberto Soldado.

El tránsito entre jugadores de los dos equipos tiene precedentes anteriores a la llegada a la élite del Villarreal con los casos de Enrique Claramunt y José Vicente Forment, campeones de Liga con el Valencia en 1971, y más tarde con la del castellonense Pedro Alcañiz.Con el Villarreal en Segunda defendieron su camiseta, junto a Roberto Fernández futbolistas como Pep Serer, Carlos Arroyo o Suso García Pitarch.A pesar de la rivalidad existente entre ambos clubes en los últimos años, cesiones, traspasos y viajes de ida o también de ida y vuelta en cualquiera de las dos direcciones no han sido pocos, sin olvidar que muchas veces el paso de uno a otro club no ha sido directo, como ocurrió, por ejemplo, con Javier Farinós, quien del Valencia pasó al Inter de Milán antes de ir a Villarreal.En algunos casos, los jugadores han sido más protagonistas en un club que en otro, en ocasiones las trayectorias han sido similares y a veces el paso por uno de los dos clubes apenas ha sido testimonial.

Andrés Palop, Luciano Vietto o Víctor Ruiz completaron una trayectoria más notable en Villarreal que en Valencia, mientras que Marchena, Albelda, Angulo o Jorge López fueron campeones de Liga con el club de Mestalla.

También han compartido camiseta el rumano Miodrag Belodedic, el guardameta César Sánchez, que se retiró en el Villarreal, José Vicente Cuxart, Líbero Parri u Óscar Téllez.

Alfonso Gil