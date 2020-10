EEUU/Turquía.- Estados Unidos advierte a Turquía de "consecuencias" si prueba un sistema antiaéreo ruso

WASHINGTON/ESTAMBUL, 17 (DPA/EP)



Estados Unidos no ha podido confirmar que Turquía ha probado el sistema antiaéreo de fabricación rusa S-400, pero ha advertido este viernes de que habrá "potenciales serias consecuencias", entre las que se incluiría la amenaza de sanciones, si Ankara activa este arma.



"Si se confirma, nosotros condenaremos en los términos más fuertes las pruebas de lanzamiento de misiles de S-400 como una acción incompatible con las responsabilidades de Turquía como aliado de la OTAN y socio estratégico de los Estados a Unidos", ha asegurado a DPA la portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Morgan Ortagus, por correo electrónico.



Ortagus ha señalado que Estados Unidos "ha sido claro" sobre su expectativa de que los sistemas S-400 no fueran utilizados.



Durante este viernes, Turquía ha llevado a cabo su primera prueba en vivo de los misiles tierra-aire del sistema de defensa antiaérea de fabricación rusa S-400, según han informado medios locales, aunque esto no ha sido inmediatamente confirmado por el Ejecutivo.



Desde Washington, se teme que estos S-400 comprometan los cazas estadounidenses F-35. Turquía ha sido suspendida del programa para la fabricación conjunta de esta aeronave tras haber irritado a sus aliados en la OTAN al comprar el pasado año este sistema avanzado ruso pese a las amenazas de sanción por parte de Estados Unidos.



El S-400 es considerado uno de los mejores sistemas defensivos de su tipo con capacidad para disparar a objetivos voladores a 400 kilómetros de distancia.



Presuntamente, un misil disparado por este equipamiento fue lanzado desde la ciudad de Sinop en el Mar Negro a través de la línea costera rusa, según ha publicado el medio local A Haber, que ha adjuntado un vídeo grabado por un testigo local en el que se veía como una columna de humo ascendía al cielo desde un área residencial.



Una serie de pruebas podrían tener lugar en un periodo de 10 días en el que se usarán como objetivos drones Banshee, de fabricación británica. De este modo, se probarían el alcance, la capacidad de detección y de rastreo, así como los sistemas de radar y comunicación de los S-400.



A principios de la semana, Turquía emitió una alerta marítima en la que avisaba de que haría ejercicios militares con disparos los días 16 y 17 de octubre en las cercanías de Sinop. La semana pasada, aparecieron vídeos en redes sociales en los que supuestamente se mostraba a camiones llevando las baterías de los S-400 a esta ciudad.



Previamente, se había realizado una prueba de conexión del radar el pasado año en un aeropuerto militar en el que utilizó un caza F-16, según medios locales citados por DPA.