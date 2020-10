EEUU.- Trump dice que lleva años denunciando el supremacismo blanco y a los antifascistas "dirigidos" por los demócratas

16/10/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, durante sus encuentros con los electores, celebrados en Florida y Pensilvania, respectivamente.. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "durante años" ha denunciado el supremacismo blanco y ha criticado que no se cuestione a su rival en las presidenciales, Joe Biden, si hace lo propio con los antifascistas, que él sí condena. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ABC/MSNBC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "durante años" ha denunciado el supremacismo blanco y ha criticado que no se cuestione a su rival en las presidenciales, Joe Biden, si hace lo propio con los antifascistas, que él sí condena.



"He denunciado a los supremacistas blancos durante años, pero siempre se empieza con esa pregunta, nadie pregunta a Joe Biden si denuncia a los antifascistas", ha protestado.



"Denuncio a los supremacistas y a esa gente de izquierda que está quemando nuestras ciudades, que son gobernadas por demócratas", ha dicho un Donald Trump, que ha negado, por otro lado, conocer el movimiento de extrema derecha Qanon, cuyas teorías de la conspiración sitúan al presidente estadounidense como víctima de una red internacional de pedófilos que intenta combatir.



Estados Unidos ha vivido este jueves por la noche un nuevo episodio hacia la carrera presidencial con dos encuentros distintos en los que Trump y Biden no se han enfrentado entre ellos, sino a las preguntas de los electores.



Ambos se han disputado la audiencia televisiva con dos eventos programados al mismo tiempo, como reemplazo del frustrado debate electoral que tenía que haberse celebrado este jueves en Miami, lugar elegido por Trump para responder a los votantes a través de la NBC, mientras Biden ha preferido su estado natal, Pensilvania, bajo las cámaras de la cadena ABC.



Trump también ha sido cuestionado por otro de los grandes asuntos dentro y fuera de la política estadounidense, el uso de la mascarilla para evitar un posible contagio de coronavirus, que ha dejado hasta el momento más de 7,9 millones de casos acumulados y casi 218.000 fallecidos sólo en Estados Unidos.



En esta ocasión ha señalado que su opinión al respecto no ha cambiado desde que contrajo la enfermedad y que si bien es partidario de su uso, ha deslizado, utilizando repetidamente información errónea, que existen "muchas historias" distintas de funcionarios de salud pública hablando sobre su utilización.



El magnate estadounidense también se ha quejado del "mal" trato que está recibiendo del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), después de que los votantes le hayan preguntado acerca de sus impuestos y de por qué no ha presentado sus declaraciones, como tradicionalmente han hecho todos los candidatos.



"El IRS me trata muy mal. Me tratan muy, muy mal", ha insistido, para después añadir que "hay gente de administraciones anteriores" que (...) "les gusta cambiar el juego, cambiar las reglas, hacer de todo", ha dicho Trump.