EE.UU. acusa a exsecretario de Defensa de México de conspiración

(Bloomberg) -- El exsecretario de Defensa de México fue acusado por fiscales estadounidenses de un amplio complot de contrabando de heroína y cocaína.

Los cargos contra el general Salvador Cienfuegos fueron revelados el viernes después de que un gran jurado estadounidense en Brooklyn, Nueva York, lo acusara.

Cienfuegos, conocido como “El Padrino”, fue aprehendido en Los Ángeles luego de llegar al aeropuerto. Está programado para comparecer ante el tribunal en California más tarde el viernes.

Cienfuegos, quien ocupó el cargo de secretario de Defensa de México de 2012 a 2018, fue acusado de cargos relacionados con conspiración ilícita de narcotráfico y un esquema de lavado de dinero. Los fiscales dijeron que participó en los crímenes mientras se desempeñaba como oficial militar mexicano de alto rango.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo en Twitter el viernes que Cienfuegos será trasladado a Nueva York.

Nota Original:Mexico’s Ex-Defense Minister Charged by U.S. in Narcotics Plot

