Diputados uruguayos aprueba el proyecto de ley de presupuesto de Lacalle Pou

En la imagen el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 16 oct (EFE).- La Cámara de Diputados del Parlamento de Uruguay aprobó este viernes el proyecto de ley de presupuesto presentado por el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, para el próximo quinquenio y que ahora será enviado al Senado que tendrá 45 días para su discusión.

Tras una jornada que se extendió durante toda la semana y finalizó en horas de la madrugada de este viernes los representantes de los distintos partidos que hacen vida política dentro del Palacio Legislativo acordaron la aprobación de este documento entre distintas opiniones y posiciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, celebró la aprobación de este proyecto y valoró el clima de "tolerancia y respeto" en su país.

"Luego de intensas jornadas de trabajo finalizamos la votación del Presupuesto Nacional en Cámara de Diputados. Felicito a los 7 Partidos Políticos que intercambiaron sus ideas con pasión, tolerancia y respeto, reafirmando una vez más el gran país que tenemos", escribió en su cuenta de Twitter.

Durante los días de debate, representantes del partido opositor Frente Amplio (FA, izquierda) manifestaron que con este proyecto el Gobierno uruguayo "prendió la motosierra" y auguraron una "enorme rebaja salarial para trabajadores privados y públicos".

En ese sentido, el proyecto sufrió diversos cambios, algunos artículos fueron eliminados, otros modificados mientras que la mayoría se aprobaron sin cambios.

Entre algunos de los cambios destaca el acuerdo de iniciar un proceso para solucionar el conflicto con los funcionarios judiciales iniciado en 2010.

En este primer proceso unos 4 700 funcionarios judiciales recibirán el aumento del 26,03 % previsto en el presupuesto que rige desde 2011.

En tanto, la propuesta inicial de Lacalle Pou de aumento de salario para presidentes de las empresas públicas no fue aprobado.

Además, a pedido de la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, la bancada oficialista reasignó recursos para que tres juzgados de violencia basada en género comiencen a funcionar en el interior del país.

El presupuesto original enviado por el Ejecutivo que encabeza Luis Lacalle Pou proponía un gasto total para 2021 de unos 900.000 millones de pesos uruguayos (unos 20.454 millones de dólares).

Asimismo, en el presupuesto quinquenal se detalla que quien más porcentaje recibirá será la educación (26 % del presupuesto iría para la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP)

Aunque el Gobierno estimaba un ahorro de 900 millones de dólares en gasto para el primer año de gestión, esto no se pudo reflejar en el presupuesto por la emergencia sanitaria y la baja del PIB que, se estima, tendrá una caída del 3.5 %.

Otro de los puntos más importantes de este presupuesto es que, a diferencia de años anteriores, no se aumentan impuestos y se reduce el gasto público, algo que ha sido elogiado por los representantes del oficialismo ya que era promesa de campaña electoral pero criticado por la oposición y la central sindical ya que entienden que en tiempos de pandemia es necesario que haya más gasto público.