Diego: "Haciendo las cosas a nuestro mejor nivel les vamos a plantar cara"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez. EFE/Román Ríos/Archivo

Granada, 16 oct (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, dijo que el Sevilla, rival este sábado de los suyos en el Nuevo Los Cármenes, es "uno de los grandes de Europa" y un conjunto con "poso de equipo grande", aunque cree que si sus jugadores hacen las cosas a su "mejor nivel" le van a "plantar cara".

Diego reconoció este viernes en una rueda de prensa virtual que ha sido "importante este descanso" de dos semanas tras un "inicio vertiginoso" de temporada y que les ha venido bien para "refrescar la mente y poder trabajar con las nuevas incorporaciones la idea de juego".

El entrenador del Granada cree que su equipo tiene este sábado "una gran oportunidad" ante "uno de los grandes de Europa" en el inicio de "una semana ilusionante" que llevará al Granada a estrenarse el jueves en la fase de grupos de la Liga Europa ante el PSV Eindhoven holandés.

"Lo más importante del Sevilla es que es un equipo. Julen (Lopetegui) ha hecho un trabajo fantástico, es el actual campeón de la Liga Europa y lleva 18 partidos sin perder en Liga. Es un gran equipo que tiene poso de equipo grande", aseveró Diego, quien no ocultó que ha "disfrutado" analizando al rival.

El técnico rojiblanco cree que el cuadro hispalense "tiene talento individual y una gran variedad de recursos por calidad y cantidad", y que encima cuenta con "un prestigio ganado a pulso en los últimos años".

No obstante, tiene claro el orden económico reinante a la hora de considerarlo o no un aspirante a ganar la liga: "En esta liga hay dos equipos estratosféricas, un escalón intermedio donde está el Atlético de Madrid y luego equipos como el Sevilla. Todos son grandes aunque sigue habiendo diferencias económicas", dijo.

"Nosotros confiamos mucho en nuestro equipo y creemos que haciendo las cosas a nuestro mejor nivel les vamos a plantar cara", sentenció Diego, quien apuntó que quieren "ganar el partido" y que está "orgulloso" de lo que son como equipo.

El técnico del Granada ve a los jugadores nuevos de su plantilla "con una ilusión tremenda" y a todos los miembros del vestuario "concienciados y conscientes de lo difícil que es competir en Primera", por lo que no ve diferencias "respecto a la pasada temporada".

El técnico confía en que ante el Sevilla puedan "dar continuidad al estado de confianza positiva que tiene el equipo" y seguir "evolucionando y creciendo", y volvió a recordar que "hay jugadores que necesitan tiempo".

Sobre el "esfuerzo económico" que ha hecho el Granada este verano en jugadores, dijo que "tiene mucho que ver con el séptimo puesto de la pasada temporada y con alcanzar la fase de grupos" en Europa, pero recordó que de las seis incorporaciones que han llegado "cuatro debutan en Primera, con todo lo que eso significa".

"Me llama la atención cuando se habla de la inversión del Granada. El Espanyol se gastó el año pasado 64 millones y bajó, el Celta 24 y se salvó en la última jornada y el Betis 100 millones y quedó en el puesto 14. Hablamos de equipos ya consolidados y el objetivo de este club es consolidarnos", expuso.

"Competimos contra muchos equipos de muy buen nivel, hay que relativizarlo todo y los datos indican que tenemos que tener las orejas arriba", sentenció al respecto.