Demi Lovato, Penélope Cruz o Ricky Martin animan a votar en Estados Unidos

Madrid, 15 oct (EFE).- A poco más de tres semanas de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, actrices, actores, músicos y hasta la familia del príncipe Carlos de Inglaterra piden con mensajes televisados, en actuaciones musicales o en las redes sociales, que se acuda votar.

Jennifer Aniston fue de las primeras en concienciar sobre la necesidad de acudir a las urnas en una imagen en Instagram junto a su perro en la que rezaba: "Every vote counts", (cada voto cuenta).

La última en sumarse a la petición para que los estadounidenses voten ha sido Demi Lovato, durante su actuación en el canal NBC tras interpretar "Commander in Chief", una canción con fuerte carga política contra la administración actual norteamericana, en la que al finalizar en los paneles que circundaban el escenario se leía: "Vote".

Una actuación grabada que, sin embargo, según el portal de noticias TZM, fue censurada y al emitirse omitía este mensaje final.

Modelos como Kendall y Kylie Jenner apuestan por el voto por adelantado, que invitan a realizar a todos sus seguidores en las redes, un derecho que han ejercido ambas hermanas, teniendo en cuenta que el día de las votaciones es el cumpleaños de la primera.

Comprometida con el mundo que la rodea, activista incansable, Jane Fonda no ha dudado en ponerse de nuevo las mallas de "jogging" de los 80, que tan famosa le hicieron, para alentar a los votantes a acudir a las urnas con una determinación apabullante.

"Nos estamos poniendo en forma para la carrera de nuestras vidas este noviembre y nunca ha sido más importante ejercer tu derecho al voto. Muchos estados tienen fechas límite de registro, ¡así que no esperes! ¡Dirígete al enlace en mi biografía y verifica tu estado de registro ahora! ¡¡¡¡¡HAGÁMOSLO!!!!! #EjercicioQueVoto, escribe la actriz en su Instagram.

Zoe Saldaña, Penélope Cruz, Ricky Martin, Salma Hayek y Edgar Ramírez son los protagonistas de la campaña para evitar el "voto desnudo" entre la población latina. Con un mensaje en español, dan las instrucciones necesarias para introducir la papeleta de voto de la manera correcta para que no quede anulado, a pesar de ir a votar.

La protagonista de "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), Laura Dern, ha estado muy activa en las redes y no ha dudado en ponerse una camiseta y una mascarilla a juego para que invitar a sus compatriotas a que registren su voto. Mientras que Michelle Pfeiffer posa con un cartel en sus manos: "Vote".

Jim Parsons, el actor que da vida al excéntrico protagonista de "The Big Bang Theory", es otro de los artistas que no ha dudado en utilizar las redes sociales para promover el voto, incluso incluyendo las altas estadísticas de abstención y lo que eso puede significar para el futuro.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle alentaron al voto apelando al "rechazo al discurso del odio, la desinformación y la negatividad en las redes", mensaje al que Donald Trump, que se dio por aludido, respondió con cierta ironía.

Tom Hanks es otro de los actores que ha realizado campaña no solo por el voto sino en favor del candidato Joe Biden.

Su reciente maternidad no ha impedido a Katy Perry y Orlando Bloom hacer campaña en Instagram para alentar al voto presencial y por correo, una manera de conseguir movilizar a la población en unas elecciones que muy disputadas, según las últimas encuestas.

Con un relato de la realidad, el cantante Justin Timberlake promueve el voto mostrando imágenes del documental de Liz Garbus y Lisa Cortes, "The Fight for Democracy", que cuenta cómo a lo largo de la historia se ha tratado de suprimir el derecho al voto en Estados Unidos, haciendo que cada vez sea más complicado poder hacerlo. Una alerta para las próximas elecciones.