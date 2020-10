DATOS-Principales candidatos a ocupar la presidencia de Bolivia

Por Daniel Ramos

LA PAZ, 16 oct (Reuters) - Los bolivianos volverán a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente tras un año convulsionado por la disputa en torno las elecciones del 2019, que llevaron al victorioso líder Evo Morales a abandonar el poder y el país en medio de acusaciones de fraude.

Más de 7,3 millones de votantes elegirán al nuevo mandatario entre el economista Luis Arce y el historiador Carlos Mesa, los principales candidatos, en un país polarizado antes de unas elecciones de difícil pronóstico.

Arce, el sucesor del exmandatario socialista Morales, llega a los comicios con una estrecha ventaja sobre Mesa, quien podría volver a ocupar la silla presidencial después de 15 años.

Ninguno lograría la mayoría absoluta el 18 de octubre, por lo que las encuestas auguran una segunda vuelta electoral el 29 de noviembre para elegir al sucesor de la presidenta provisoria, Jeanine Añez.

Los analistas muestran su preocupación ante un posible estallido de la violencia después del día de votación porque ninguno de los frentes estaría dispuesto a perder. Las elecciones presidenciales y legislativas de Bolivia fueron postergadas tres veces por la pandemia del coronavirus.

A continuación, los perfiles de los principales candidatos:

LUIS ARCE

Fue ministro de Economía durante 12 años en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y su destacado trabajo lo llevó a ser considerado por algunos como el padre del llamado "milagro económico" boliviano.

El país mediterráneo creció a un ritmo anual de 4,6% de la mano de Arce, que promovió la nacionalización de empresas estratégicas, la inversión pública y las políticas redistributivas para hacer de la demanda interna un motor de crecimiento económico, además de los proyectos de industrialización de recursos naturales.

Arce, de 57 años, sostiene que el Movimiento al Socialismo (MAS) es el único partido que puede garantizar la paz social, reconstruir la economía boliviana y superar la crisis política que dejó la renuncia del expresidente Morales a finales de 2019, tras las fallidas elecciones presidenciales.

El candidato del MAS ha dicho que si llega a la presidencia retomará los planes de industrialización del gas natural y de los grandes yacimientos de litio, la generación de energía para la exportación y otros proyectos que buscan la diversificación productiva del país.

Arce, que teme un fraude en su contra, destacó que busca buenas relaciones con todos los países en base al "respeto mutuo", incluido Estados Unidos.

Además, se mostró en contra de la producción ilegal de hoja de coca y del narcotráfico.

Respecto de Morales, actualmente asilado en Argentina y con denuncias pendientes ante la Justicia, Arce señaló que el exmandatario debe resolver los casos antes de considerar una posible participación en un eventual Gobierno del MAS.

CARLOS MESA

El destacado escritor, historiador y periodista quiere una segunda oportunidad para dirigir al país. Fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y junio de 2005, un período de convulsiones sociales que lo obligaron a renunciar tal como su antecesor, el derechista Gonzalo Sánchez de Lozada.

El actual candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) carece de un partido propio y, por ello, promovió la articulación de organizaciones políticas y colectivos ciudadanos para presentarse en los comicios.

Mesa asegura que no es neoliberal y que no pretende la privatización de empresas públicas, pero muchos bolivianos siguen sin perdonarle su antigua relación política con Sánchez de Lozada, que hace 17 años huyó a Estados Unidos para no enfrentar un proceso por la muerte de más de 60 personas en una represión militar.

Sus adversarios políticos critican que el expresidente tiene una personalidad dubitativa que podría perjudicar al desarrollo del país; sin embargo, Mesa sostiene que los 14 años del MAS fueron de "despilfarro" y dejaron tres crisis: de salud, de economía y de corrupción.

Mesa proyecta convertir a Bolivia en un productor competitivo en los sectores de gas, minería y principalmente de litio. También plantea un debate sobre el uso de los cultivos transgénicos en la agroindustria.

El candidato de la CC pretende conformar una coalición de Gobierno para obtener mayoría parlamentaria y garantizar las transformaciones que sean necesarias en el Estado.

Aunque afirmó que enfrentará al narcotráfico, Mesa dijo que no perseguirá a los productores de la hoja de coca que milenariamente se ha usado por sus beneficios nutricionales y medicinales.

(Reporte de Daniel Ramos; Editado por Nicolás Misculin)