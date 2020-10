Darryn Binder, líder inicial en Alcañiz

El piloto sudafricano del equipo Green Power, Darryn Binder, se impone en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Cataluña de MotoGP. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 16 oct (EFE).- El surafricano Darryn Binder (KTM) es el líder inicial del Gran Premio de Aragón de Moto3 tras disputarseeste viernes la primera tanda de entrenamientos libres en el circuito de Motorland Aragón, en Alcañiz (Teruel).

Binder marcó un mejor tiempo de 1:59.813 y fue el único piloto en bajar de los dos minutos, pues ni el italiano Celestino Vietti (KTM) ni el británico John McPhee (Honda), pudieron romper esa barrera en la tanda de apertura en Aragón.

Aunque con unas temperaturas muy frías, los pilotos de Moto3 pudieron salir a realizar la primera sesión de entrenamiento libre con el asfalto completamente seco, pero con las lógicas precauciones por la baja adherencia consecuencia directa del frío y también por las rachas de viento, lo que hizo que los registros fuesen muy altos desde el principio.

Una de las primeras referencias relevantes la protagonizó el surafricano Darryn Binder (KTM), aunque como suele ser habitual en esta categoría no fue hasta los últimos minutos cuando algunos pilotos, pero no todos, decidieron cambiar el neumático trasero y ponerlo nuevo, una decisión que encaramó a la primera posición al italiano Romano Fenati (Husqvarna), seguido por su propio compañero de equipo, el español Alonso López.

Alonso López deberá cumplir con una vuelta larga de sanción cuando decida Dirección de Carrera durante el Gran Premio de Aragón de Moto3, por la caída que protagonizó junto a Fenati en la carrera de Francia, considerada excesivamente arriesgada y motivo por el que fue sancionado.

Pero las hostilidades en cabeza de carrera no habían hecho más que comenzar, pues a Romano Fenati le superaron en primera instancia el británico John McPhee (Honda) y después el italiano Niccolo Antonelli (Honda), en un último minuto de la sesión que resultó muy intenso, aunque ningún piloto fue capaz de romper la barrera de los dos minutos para completar los poco más de cinco kilómetros (5.077 metros) hasta el último minuto.

Y el primero fue el surafricano Darryn Binder, que rodó en 1:59.813, casi a dos segundos del récord de vuelta más rápida que ostenta el español Jorge Martín en 1:57.066, al que nadie pudo superar y tras su estela se quedaron Celestino Vietti y John McPhee.

La cuarta posición fue para uno de los especialistas a una vuelta de esta temporada, el español Raúl Fernández (KTM), por delante de Niccolo Antonelli y de Alonso López y con un japonés Ai Ogura (Honda), mucho más acertado que en Francia, en la séptima posición.

El líder del mundial Albert Arenas (KTM), que llegó a estar entre los más rápidos al principio de la tanda, se tuvo que conformar con el decimotercer puesto, aunque muy probablemente no empleó neumático nuevo al final de la misma, motivo por el que no rebajaría su mejor registro personal a la espera de lograr una mejor puesta a punto en la sesión vespertina.

Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) logró la decimosexta plaza, por delante de Carlos Tatay (KTM), con Jaume Masiá (Honda) en una retrasada vigésima plaza y Jeremy Alcoba (Honda), vigésimo octavo.