Cumbre UE.- Merkel cancela la cumbre informal de líderes europeos en Berlín por la evolución de la pandemia

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)



La canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado este viernes que la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, prevista para el 16 de noviembre en Berlín con el objetivo de analizar las relaciones del bloque con China, ha sido cancelada por la evolución creciente de la pandemia y la necesidad de reducir los contactos.



"Desafortunadamente no podremos organizar la reunión informal del Consejo europeo de noviembre en Berlín, tendremos que abandonar esa idea. Estamos hablando de reducir las infecciones y los contactos y creo que es un mensaje necesario", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los líderes europeos en Bruselas.



Según la canciller alemana, los Veintisiete han compartido la necesidad de "bajar las cifras" y "reducir los contactos" a la luz del "incremento drástico" de los casos que está teniendo lugar en el bloque en las últimas fechas. "Hemos acordado que seguiremos teniendo intercambios regulares en forma de videoconferencias", ha avanzado.



En esta línea, ha puesto el ejemplo de su propio país y ha defendido la necesidad de que los Veintisiete se coordinen con regularidad como hace el Gobierno que ella dirige con los responsables políticos de los Lander o estados federados de Alemania.



Así, ha llamado a reflexionar de forma conjunta sobre "enfoques nacionales", a intercambiar "experiencias" propias entre todos los Estados miembros. "Ningún país ha tenido una experiencia similar antes", ha expresado, defendiendo su argumento.



En este contexto, Merkel ha subrayado que "no hay un sólo país" europeo que "no se haya comprometido con el rastreo de contactos", que a su juicio es "el instrumento decisivo" para controlar la pandemia. De la misma forma, la canciller alemana ha asegurado que la recuperación económica será más "fácil" si es posible controlar el número de contagios.