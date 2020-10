Costa Rica.- Las protestas en Costa Rica suspenden los bloqueos de carreteras como muestra de "voluntad de diálogo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Tras 16 días de bloqueos en las carreteras de Costa Rica, el Movimiento Rescate Nacional, organizador de las protestas en el país centroamericano contra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha suspendido las obstrucciones de las vías para expresar su voluntad de diálogo con el presidente costarricense, Carlos Alvarado.



"Hemos tomado la decisión de hacer una pausa en los movimientos de encuentro ciudadano para invitar al señor presidente de la República y decirle nosotros hemos puesto de nuestra parte", ha asegurado el exdiputado Célimo Guido, líder de las movilizaciones, en una asamblea este jueves del movimiento.



Célimo ha subrayado que este cese de los bloqueos durará hasta el próximo miércoles, pero ha advertido de que si Alvarado "no cumple" con su promesa de reunirse con los manifestantes procederán a "levantar el país" y el presidente "será el único responsable", según informa el periódico costarricense 'La Nación'.



El levantamiento de los bloqueos llega el mismo día en el que la Fiscalía ha citado a diez dirigentes del Movimiento Rescate Nacional en una investigación por presuntos delitos de sedición, entorpecimiento de servicios públicos, obstrucción de vías e instigación pública.



Desde el pasado 30 de septiembre se han registrado en Costa Rica una serie de protestas y bloqueos a nivel nacional contra las negociaciones del Gobierno con el FMI.



El plan que el país diseñaba con el organismo multilateral buscaba inyectar recursos por 1.750 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros) a las arcas públicas, en medio de la crisis derivada de la pandemia, de los cuales el país ya ha recibido 508 millones de dólares (432 millones de euros).



A pesar de que el presidente, Carlos Alvarado, anunció el 4 de octubre la retirada del plan inicial, los manifestantes decidieron mantener la protesta al considerar que el mandatario no ha desistido del todo. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes se han saldado por el momento con once policías heridos y 28 detenidos.



Las afueras de la Casa Presidencial, en San José, y otras zonas de la capital del país se han convertido en el principal escenario de las protestas.