Coronavirus.- Colombia prolonga el cierre de sus fronteras hasta el 31 de octubre a causa de la COVID-19

01/01/1970 Imagen de archivo de migrantes venezolanos en la frontera con Colombia, en Cúcuta POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL MARTHA ASENCIO RHINE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Colombia han anunciado este viernes que el cierre de las fronteras se mantendrá hasta el 31 de octubre a causa de la pandemia de coronavirus.



El director general de Migración Colombia, Juan Espinosa, ha hecho un llamamiento a los migrantes a "no exponerse" al virus, a "no pasar por pasos irregulares donde ponen en riesgo su vida".



Sus palabras, difundidas a través de un vídeo en Twitter, llegan después de que Espinosa haya acudido al departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela, donde ha analizado la situación para reabrir los pasos fronterizos.



Así, ha explicado que el "siguiente ciclo del mes de noviembre se considerará si es el momento oportuno de abrir o si, por lo contrario, hay que esperar un poco más". Espinosa ha indicado, además, que una reapertura de las fronteras implica una mayor presión sobre el sistema sanitario y un incremento de la exposición al virus.



"Hemos venido a conversar con la comunidad, con todo el equipo del Gobierno y los municipios para entender la situación. Hay una gran inquietud sobre el momento de reabrir la frontera. Hay que aclarar que esta permanece cerrada y permanecerá cerrada hasta el 31 de octubre, lo que no significa que se abrirá el 1 de noviembre. Par el siguiente ciclo tendremos que ver s es oportuno reabrir", ha explicado.



Espinosa ha dicho ser consciente de lo que implica mantener el cierre de fronteras para el comercio, pero ha destacado que es un esfuerzo que "debemos hacer entre todos". Sobre la cuestión migratoria ha admitido que existe un "lado oscuro" que radica en el uso de "pasos irregulares" por parte de los migrantes.



"Por eso pedimos a la población migrante no pasar por estos pasos donde solo ponen en riesgo su vida y a sus familias y pierden la posibilidad de regularizarse. La regularidad es un tesoro que permite construir un futuro, un mejor presente", ha aclarado.



Sobre este extremo, ha hecho hincapié en que si bien Colombia ha sido "generosa" con el pueblo venezolano, ahora es este pueblo el que tiene la "gran carga de portarse bien en un eje de legalidad con el país para que, de la mano y bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, puedan rehacer su vida y buscar un mejor futuro".



El Ministerio de Sanidad de Colombia ha informado de 10.164 personas dadas de alta tras haber superado el coronavirus en el último día, una cifra superior al número de nuevos contagios, 6.823, además de 151 fallecidos.



Un total de 936.982 casos y 28.457 fallecimientos se han registrado en Colombia desde que estallara la crisis sanitaria, mientras que 826.831 personas han logrado superar la enfermedad --un 88,24 por ciento de las personas contagiadas--.