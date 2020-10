Coronavirus.- China suma casi una treintena de casos importados y vuelve a no registrar de transmisión comunitaria

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se han diagnosticado otros 24 nuevos casos de coronavirus, todos ellos procedentes del extranjero y vuelve a no identificar contagios de transmisión comunitaria, después de romper esa dinámica en los últimos días.



La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.084 en China, mientras que el total a nivel nacional es de 85.646 positivos.



De los últimos 24 contagios importados, once han sido registrados en el municipio de Shanghái, otros cinco en la región autónoma de Mongolia Interior, dos en el municipio de Tianjin, el mismo número en las provincia de Jiangsu y de Cantón, y finalmente, uno en Fujian y Chongqing, respectivamente.



Este viernes las autoridades sanitarias tampoco han confirmado ningún fallecimiento, por lo que la cifra de víctimas mortales por la enfermedad se mantiene en 4.634.



Por otra parte, la cartera de Salud ha informado de que once personas han recibido el alta hospitalaria en las últimas 24 horas, pero 240 pacientes continúan recibiendo atención médica a causa de la enfermedad, ninguno en estado grave. El número de recuperados en China es de 80.759.



Por último, 855 personas que han mantenido un contacto estrecho con personas infectadas han concluido su estancia en instalaciones médicas esta jornada, aunque todavía hay 8.179 bajo observación.



En cuanto a la situación de Hong Kong, que el miércoles amplió las restricciones ante la imposibilidad de rastrear dos de los ocho casos que diagnosticó, la última cifra de casos acumulados es de 5.213, de los cuales 4.943 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad, en contraposición a las 105 personas que han fallecido en esta región a causa de la pandemia.