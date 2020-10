Colombia.- Colombia emplaza a asumir la logística de la marcha de indígenas a Bogotá que recrimina falta de acuerdo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia ha asegurado que es responsabilidad de las autoridades de Bogotá garantizar las medidas sanitarias y asumir la logística de la marcha de indígenas que se dirige hacia la capital con el objetivo de reunirse con el presidente, Iván Duque, para exigir el fin de las masacres y la violencia.



El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, ha emplazado a la administración de Claudia López a asumir el "control y cordón sanitario con los miembros de la 'minga'" con "la misma vehemencia" que la alcaldesa de la capital reclamó el control sanitario en el aeropuerto, según informa el periódico 'El Espectador'.



Molano ha recalcado que, sin embargo, el Gobierno está dispuesto a ayudar y coordinar junto a las autoridades sanitarias locales ante la llegada, previsiblemente el próximo lunes, de casi 10.000 indígenas que salieron este miércoles desde la ciudad de Cali.



Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, quien se reunió en Cali con representantes de la 'minga' con la intención de llegar a un acuerdo sin éxito, ha explicado que no existe un acuerdo previo del Gobierno con las autoridades locales en la atención de la logística de la llegada de esta movilización.



"Es responsabilidad de los entes territoriales garantizar las medidas sanitarias y coordinar los planes de movilidad y de logística de las marchas que están dentro de sus territorios, tal como lo hizo la ciudad de Cali o Armenia", ha apuntado el viceministro del Interior, Daniel Palacios.



Palacios ha añadido que no entiende que "la ciudad con mayores recursos de Colombia no tenga la misma solidaridad que tuvo Cali con los pueblos indígenas" y ha advertido de que, ante la actual crisis sanitaria, "las aglomeraciones son un riesgo latente para los rebrotes y el contagio de la COVID-19".



Por su parte, López ha cuestionado la necesidad de la 'minga' de llegar hasta Bogotá y ha recriminado a Duque, quien no acudió al llamado de reunión de la 'minga', si "no era más fácil ir, dialogar con humildad y resolver con profundidad las preocupaciones de la 'minga' sobre el asesinato de líderes sociales, masacres e inseguridad".



"Otra marcha que llega a Bogotá contra el Gobierno Nacional", ha lamentado López, según recoge 'El Tiempo'.



Desde el lunes, cuando el grupo de indígenas llegó a Cali desde el departamento del Cauca, han mantenido conversaciones y diálogos con una delegación del Gobierno colombiano, presidida por la ministra de Interior, Alicia Arango, aunque hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo.



Las reivindicaciones de la 'minga' incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país.