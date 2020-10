Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Mnuchin dice que Trump presionaría a los senadores sobre el estímulo, hoy es el día de la decisión de Johnson y se dan a conocer los datos de las ventas minoristas.

La negociación de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que el presidente Donald Trump intervendría con los republicanos del Senado si los demócratas y el Gobierno acuerdan un paquete de estímulo. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, rechazó eso, diciendo que no podía vender un paquete mucho más grande a sus miembros, y que el Senado votaría la próxima semana sobre un plan de estímulo limitado valorado en unos US$500.000 millones. Dado que muchos senadores republicanos están buscando la reelección el 3 de noviembre -y que un número cada vez mayor de ellos ve la posibilidad de una derrota para Trump–, el presidente tal vez ya no tenga el capital político necesario para forzar sus manos.

Día de decisión

El primer ministro británico, Boris Johnson, decidirá hoy si abandona las conversaciones comerciales con la Unión Europea después de que los líderes de la región se negaran a ceder terreno en su cumbre en Bruselas. Johnson había dicho previamente que se retiraría de las negociaciones a más tardar el 15 de octubre si no había un acuerdo claro a la vista para entonces. Si bien el acuerdo sigue siendo esquivo, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que siguen decididos a llegar a un “acuerdo justo”.

Ventas minoristas

Los economistas que quieran evaluar el ritmo de la recuperación de EE.UU. tendrán un informe sobre la condición de los consumidores a las 8:30 a.m., hora del este, cuando se publiquen los datos de las ventas minoristas de septiembre. La mediana de las estimaciones es de un aumento de 0,8%, lo que representa una mejora respecto del mes anterior, pero no lo suficiente como para modificar las expectativas de que la recuperación será larga y lenta. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señaló hace poco que el resurgimiento en los casos de covid es un obstáculo para una recuperación de la actividad económica. EE.UU. reportó 59.797 nuevos contagios ayer, con lo que la cifra de muertes llega a 217.702, según datos de Johns Hopkins.

Mercados mixtos

Una serie de favorables noticias corporativas están dando cierta confianza a los inversionistas mientras el coronavirus y las preocupaciones por el estímulo continúan dominando el panorama macroeconómico. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,8% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,5% a las 5:50 a.m., y los fabricantes de automóviles se encontraban entre los de mejor desempeño después de un sorpresivo aumento en las ventas de automóviles en la región. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura con una pequeña variación, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,726% y el oro caía levemente.

También hoy...

Los datos de la actividad industrial y manufacturera para septiembre en EE.UU. se publican a las 9:15 a.m. La percepción de los consumidores y los inventarios comerciales de la Universidad de Michigan se conocen a las 10:00 a.m. El último recuento de plataformas de Baker Hughes se da a conocer a la 1:00 p.m. y los datos de flujos de TIC para agosto completan el calendario económico a las 4:00 p.m. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hablan más tarde. Honeywell International Inc., Bank of New York Mellon Corp, State Street Corp y Schlumberger NV se encuentran entre las compañías que informan hoy sus resultados.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.