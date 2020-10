Cierran los colegios en la región italiana de Campania por el aumento de casos de covid-19

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Roma, 16 oct (EFE).- La región de Campania, sur de Italia, decidió cerrar todos los colegios hasta el 30 de octubre como medida para frenar el aumento de los contagios de covid-19, que se han disparado en las últimas semanas y están provocando problemas sanitarios, enfrentándose así a las directrices del Gobierno.

Desde hoy no se impartirán clases en las escuelas primarias y secundarias de Campania y también se suspenden las actividades didácticas presenciales en las universidades, a excepción de las relativas a los estudiantes de primer año, según la ordenanza que firmó este jueves el presidente de Campania, Vincenzo de Luca.

También se prohíben las fiestas, incluso las ceremonias civiles o religiosas, en lugares abiertos al público y privados, en interiores o al aire libre, y con invitados no relacionados con la familia directa.

El Gobierno permitió a las regiones endurecer las medidas para evitar los contagios, pero la ministra de Educación, Lucia Azzolina consideró la decisión de cerrar los colegios como "de muy grave y errónea".

"Es una decisión muy grave y profundamente errónea y también inapropiada. Parece haber una persistencia del presidente en contra de tener abiertas las escuelas. En Campania, el 0,75 % de los estudiantes dieron positivo en los colegios, cuando el promedio nacional es del 0,80. Si hay un crecimiento de casos, ciertamente no es culpa de la escuela", explicó Azzolina en la emisora "RaiRadio1".

"La escuela es un servicio público imprescindible y un derecho constitucionalmente reconocido, más aún en ciertas áreas donde si los niños no van a la escuela por la mañana corren el riesgo de distraerse con otras cosas. La escuela en este momento es el lugar más seguro para los niños", agregó.

Sin embargo De Luca aseguró que en los colegios se han producido decenas de contagios directos.

En los datos del jueves, Campania registró 1.127 nuevos casos, y De Luca puso el ejemplo de que sólo la ciudad de Nápoles se han registrado 500 contagios entre profesores y estudiantes desde que comenzó el colegio.

18 REGIONES CON ÍNDICE DE TRANSMISIÓN MAYOR DE 1

"Estamos asistiendo a una aceleración en la evolución de la epidemia, que ahora ha entrado en una fase aguda con un aumento progresivo del número de casos" y con "evidencias de problemas críticos en los servicios locales y aumentos en la tasa de ocupación de camas en cuidados intensivos y área médica que, en algunas regiones, corre el riesgo de alcanzar valores críticos en el próximo mes ", señala el informe de seguimiento semanal publicado este jueves por el Ministerio de Salud y del Instituto de Sanidad.

Según el informe, el índice nacional de contagio RT se sitúa ahora en 1,17 y en 18 regiones de las 20 está por encima de 1.

Se invita así a las regiones a utilizar la herramienta proporcionada por el último decreto "que establece el nivel mínimo de seguridad y deja a los gobernadores la responsabilidad de aprobar normas más duras si es necesario".

Se notificaron un total de 4.913 brotes activos, incluidos 1.749 nuevos, ambos en aumento por undécima semana consecutiva y se destacó que la mayoría de estos continúan ocurriendo en el hogar (80,3%).