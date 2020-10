Cayetano Martínez de Irujo confirma que asistirá al bautizo de Rosario, nieta del Duque de Alba

16/10/2020 Cayetano Martínez de Irujo asistió a los Premios de Pintura BMW EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Después de desvincularse por completo de la Casa de Alba y de alejarse de todos sus hermanos - a excepción de Fernando - hasta el punto de no dirigirse la palabra, Cayetano Martínez de Irujo tiene una gran noticia que compartir con nosotros. Y es que, poco a poco, las aguas vuelven a su cauce y, tímidamente, el Duque de Arjona recupera la relación con Carlos, Duque de Alba. Así, y para sorpresa de todos, ha desvelado en los Premios de Pintura BMW, celebrados en el Teatro Real bajo la presidencia de la Reina Sofía, que no faltará al bautizo de su sobrina nieta Rosario, hija de los Duques de Huéscar.



- CHANCE: Preguntarle qué espera de una noche tan importante y en un acto donde la cultura, sobre todo, es lo que prima.



- CAYETANO: Bueno, sabéis que para mí la cultura y el deporte son dos pilares básicos de la educación y del desarrollo de una sociedad junto con la educación. Siempre que puedo apoyo a estas tres causas, en este caso con más motivo al ser embajador de BMW.



- CH: Arte que vamos a ver en el escenario con Estrella Morente.



- CAYETANO: Sí, sin ninguna duda. Estuve a punto de ir a verla en la Clausura de la Bienal de Sevilla pero al final no pude.



- CH: Además hoy viene la reina Sofía, una presencia muy importante.



- CAYETANO: Muy bien, además estoy contento porque va a saludar a tres personas y yo voy a ser uno de ellos.



- CH: Preguntarle si va a asistir al bautizo de la pequeña Rosario.



- CAYETANO: Sí, por supuesto que voy a acudir. Me llamó mi hermano.



- CH: Qué alegría.



- CAYETANO: Sí, claro.



- CH: ¿Cómo están los padres primerizos?



- CAYETANO: No lo sé, hablamos por mensajes.