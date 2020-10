Casa Real.- José Luis Gómez estrena 'Mío Cid': "El debate monarquía-república está traído a destiempo"

07/02/2018 José Luis Gómez estrena 'Mío Cid': "El debate monarquía-república está traído a destiempo". El actor y académico José Luis Gómez, quien estrena el próximo martes 20 de octubre 'Mío Cid' en el Teatro La Abadía, ha asegurado que "el debate entre monarquía y república está traído a destiempo, en un momento de zozobra". EUROPA ESPAÑA CULTURA



"Se han detectado errores graves de conducta personal del Rey emérito y son errores censurables públicamente. Pero no es apropiado censurar esos comportamientos y olvidar los anteriores", ha explicado Gómez en la presentación del espectáculo.



Para Gómez, tanto los errores como los aciertos de Juan Carlos I "forman parte de la misma persona y ningún ciudadano puede confundir" las figuras públicas con las instituciones. "Las primeras pasan", ha añadido.



"Es un debate traído a destiempo en un momento de zozobra de todo el país. El Rey emérito prestó un inestimable servicio a la nación, al país e hizo posible el tránsito a la democracia saltándose las normas del dictador", ha defendido.



El académico de la lengua ha lamentado asimismo el actual nivel de los debates parlamentarios. "Muchos nos sonrojamos al ver los debates estos días, es un gran pesar: los ciudadanos normales vemos a los líderes como personas con una cierta ejemplaridad", ha explicado.



En esta misma línea, ha criticado la labor de los gestores culturales en España, que "no han visto ni tienen idea de que existen" otros tipos de políticas para los teatros. "Estamos por debajo de la media europea pero aspiramos a ser muy Europa: pues en el ámbito cultural no tenemos nada que hacer", ha alertado.



"Determinados partidos políticos y sectores sociales llaman a las gentes de las artes en vivo pedigüeños y 'los de la ceja'. Pero la realidad es que la gente del teatro son personas muy esforzadas, tenaces y trabajadoras", ha recordado.



Gómez, que ha reiterado que el teatro es "el lugar donde mejor se oye" la lengua de cada país, se erige en el escenario como un juglar que relata las andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar en el español del siglo XI.



Para el actor, de la historia de El Cid --que estará hasta el 29 de octubre en La Abadía-- se puede extraer en relación con la sociedad actual "algo de extraordinaria importancia: la lealtad".



"Es una virtud necesaria e imprescindible para vivir en paz. Y eso se echa de menos en está vida cotidiana", ha señalado, para luego recordar que en tiempos del Cid Campeador también hubo una Guerra Civil.



"Su tiempo fue el de la Gran Guerra Civil española. Y tanto de este conflicto bélico como de la otra Guerra Civil sí se puede dar un ejemplo para el presente. Nunca más, por los medios que sean", ha concluido.