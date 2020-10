Casa Real.- Fundación afirma que estará al lado de monarquía en el "objetivo común" de una España "mejor" y "unida"

16/10/2020 VÍDEO: Premios.- Fundación afirma que estará al lado de monarquía en el "objetivo común" de una España "mejor" y "unida". Fernández-Vega indica que la ceremonia de este año "no se podrá borrar jamás de nuestra memoria" por su carácter "extraordinario" SOCIEDAD CASA REAL



Fernández-Vega indica que la ceremonia de este año "no se podrá borrar jamás de nuestra memoria" por su carácter "extraordinario"



OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega, ha aprovechado este viernes su discurso durante la ceremonia de entrega para realizar una defensa de la monarquía parlamentaria y defender el "compromiso histórico" de Asturias con la unidad de España.



Además, ha situado a la Fundación que preside al lado de la monarquía en el "objetivo común" de una España "cada vez mejor, más abierta, justa y centrada entre los principios cardinales de la igualdad y la libertad".



Así, Fernández-Vega ha agradecido a la Familia Real su presencia en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión y por motivos sanitarios se ha trasladado del Teatro Campoamor al Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo.



Se trata de una celebración que en su cuadragésima edición cuenta con aforos reducidos y estrictas medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagio del coronavirus, por lo que Fernández-Vega ha agradecido la asistencia de la Familia Real.



Una asistencia que a su juicio "reafirma una vez más el compromiso histórico y firme del Principado de Asturias con España, así como su profundo sentido de unidad con la patria común y con la Monarquía Parlamentaria que de forma tan ejemplar y eficaz ejerceís en beneficio de todos los españoles".



Por otro lado, ha situado a la Fundación al lado de la Monarquía en el "objetivo compartido" de una España "cada vez mejor, más abierta, justa y centrada entre los principios cardinales de la igualdad y la libertad". "Por eso nunca podremos olvidar que hoy estéis aquí, con vuestras hijas, presidiendo este acto", ha señalado el presidente de la Fundación al Rey de España



Además, ha agradecido la presencia de la Reina Doña Sofía, "que nos permite mantener un hilo conductor con nuestra historia, y de la Princesa de Asturias por segunda vez. "Doña Leonor, al igual que hizo su padre, el Rey, nos muestra su respaldo incontestable y su trascendental deseo de que la Fundación siga adelante", ha sentenciado.



CEREMONIA "EXCEPCIONAL"



Por otro lado, Fernández-Vega ha indicado que la "realidad" de pandemia se ha impuesto en la organización de los galardones, por lo que ha agradecido al Rey de España, Felipe VI, su presencia en una ceremonia de entrega que "no se podrá borrar jamás de nuestra memoria" por su caracter "extraordinario".



"Cuando el año pasado, en ocasión similar a esta, pensábamos ya en organizar con ilusión las actividades del año 2020, no podíamos imaginar que la realidad de esta pandemia se impondría de manera tan decisiva", ha afirmado Fernández Vega, que ha tenido un recuerdo para los fallecidos por la pandemia y "a quienes de forma tan extraordinaria han velado por nuestras vidas aún poniendo en riesgo la suya".



Por todo ello, ha afirmado que con el paso de los años habrá más entregas de premios, pero "sabemos que esta ceremonia en concreto no se podrá borrar jamás de nuestra memoria". Con todo, a pesar de las diferencias respecto a otras ediciones, Fernández-Vega ha indicado que la ceremonia de este año mantiene la finalidad con la que nacieron estos galardones al hacer, desde Asturias, "una llamada a todo el que quisiera ponerse del lado de la cultura, del arte, de la ciencia, de la solidaridad".



"Ponerse del lado, en definitiva, de todo lo mejor que tenemos los seres humanos, y que hace nuestra vida más entrañable y digna", ha indicado, para resaltar que a pesar de las consecuencias de la crisis sanitaria "estar aquí para entregar estos galardones, es un regreso esperanzado a los orígenes de nuestra razón de ser".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/sociedad/519651/1/fundacion-princesa-asturias-expresa-apoyo-monarquia



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06