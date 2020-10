¿Busca casa? Esta torre de tráfico aéreo está a la venta

(Bloomberg) -- Tiene una “excelente ubicación” y podría atraer numerosos compradores de propiedades inmobiliarias. También es una torre de control de tráfico aéreo conocida localmente como Arnold.

La antigua torre del aeropuerto de Wellington, construida en 1957 y en funcionamiento hasta 2018, ha salido a la venta esta semana. Además de unas “vistas fenomenales” desde su piso superior, las características incluyen un plano estrecho, acceso por escaleras estrechas a los cuatro niveles, un baño y falta de luz natural en muchas áreas, dijo el proveedor de servicios de navegación aérea de Nueva Zelanda, Airways en un comunicado.

La torre necesita fortalecimiento para terremotos y eliminación de asbesto. Pero tiene su propio buzón y dirección residencial.

“Tendremos sentimientos contrapuestos al ver que se va”, dijo el director financiero de Airways, James Young. “Sabemos que es muy probable que un promotor compre la propiedad y que reciba autorización para construir nuevas viviendas, pero es agradable imaginar que la torre antigua podría recibir una nueva vida a través de un gran diseño creativo”.

El terreno donde se encuentra la torre se ha rezonificado para permitir su uso para propiedades residenciales. Well’s Real Estate, de Wellington, está a cargo de la venta, y los ingresos se destinarán a obras benéficas.

