Brexit.- La UE responde a Johnson que su posición no ha cambiado: quiere un acuerdo "pero no a cualquier precio"

Macron defiende que Reino Unido necesita el acuerdo más que la UE



BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la Unión Europea han respondido este viernes al primer ministro británico, Boris Johnson, que la posición del bloque no ha cambiado respecto a lo expresado en las últimas fechas y están dispuestos a continuar las negociaciones unas semanas porque quieren un acuerdo "pero no a cualquier precio".



"Queremos un acuerdo pero no a cualquier precio (...). Hemos autorizado al negociador a continuar dos semanas", ha advertido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa en Bruselas al término de una cumbre de dos días con el resto de socios de la UE.



El mandatario galo ha subrayado la "unidad y firmeza" de los Veintisiete en la defensa de los intereses comunes durante las negociaciones con los británicos y ha tachado de "intoxicación" sugerir que la defensa de los intereses pesqueros que abandera Francia junto a una decena de países ha perdido fuerza entre el resto de países de la UE.



Por ello, Macron ha recalcado que el deshielo de las negociaciones "requiere esfuerzos sobre todo por parte de Reino Unido" y ha pedido "no olvidar" que es este país el que abandona el club y que "es quien necesita más que nosotros un acuerdo".



La canciller alemana, Angela Merkel, por su parte, también ha defendido la necesidad de un acuerdo y señalado la disposición europea a seguir trabajando en ello en los próximos días, pero ha apuntado que es el momento también de "prepararse para la opción alternativa".



Al igual que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho este viernes que para que las conversaciones avancen es necesario que la EU asuma un "cambio fundamental" en su estrategia negociadora, los líderes lanzaron mensajes similares de advertencia a Londres.



Ya la víspera, en un texto redactado a Veintisiete, los europeos pedían a Reino Unido moverse de sus posiciones y anunciaban que empezaban la preparación de los planes de contingencia para evitar el caos en caso de un Brexit sin acuerdo.



"Tenemos que tener en mente qué hacer si no logramos un acuerdo. Ni Reino Unido ni la UE quieren un acuerdo a cualquier precio", ha dicho Merkel, quien ha concedido que ha habido "luces y sombras" durante la negociación pero que ello no impide que se siga trabajando en aras de lograr un buen acuerdo.