Brexit.- Johnson descarta un acuerdo con la UE si no ve un "cambio fundamental" en la posición negociadora de los 27

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado este viernes que es momento de "prepararse" para la posibilidad de que Reino Unido y la Unión Europea no sellen ningún acuerdo comercial en la fecha prevista, algo que ve plausible si no hay un "cambio fundamental" en la postura del bloque comunitario.



Londres ya había mostrado su decepción tras el emplazamiento de los líderes europeos para que el Gobierno de Johnson tomase la iniciativa y desbloquease las negociaciones. El 'premier' británico se había fijado el 15 de octubre como fecha límite para evaluar si había suficientes avances sobre la futura relación comercial o se asumía el fracaso de las negociaciones.



Sin embargo, Johnson ha evitado este viernes dar nada por sentado y, en cambio, ha vuelto a poner sobre la mesa que la ruptura sin acuerdo sigue siendo una posibilidad real. El jefe del Gobierno de Reino Unido ha lamentado que la cumbre de líderes de la UE "aparentemente ha descartado de forma explícita un acuerdo al estilo de Canadá".



"Si no hay un cambio fundamental de enfoque, vamos a ir hacia una solución como la de Australia", que no cuenta con un marco comercial y basa fundamentalmente sus relaciones con la UE en los "principios básicos" de la Organización Mundial del Comercio (OMC), salvo en acuerdos específicos, ha afirmado.



"Siempre supimos que habría cambios el 1 de enero, independientemente de cuál fuera la relación", ha añadido Johnson, confiado en la capacidad de Reino Unido de "prosperar" como una "nación independiente" en materia de libre comercio, al margen de lo que pueda acordar o no con la UE.



El nuevo mensaje del 'premier' británico coincide con la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que el jueves, tras ser informados por el negociador europeo, Michel Barnier, de la falta de avances en las cuestiones clave, publicaron un texto de conclusiones en el que abogan por seguir negociando "las próximas semanas", pero critican la inmovilidad e instan a Londres a dar pasos para salir del punto muerto.



De la declaración de los mandatarios, sin embargo, desapareció la referencia a "intensificar" los esfuerzos para lograr un acuerdo, a pesar de que esta expresión aparecía en los primeros borradores pero que finalmente los líderes decidieron suprimir rebajando así el sentido de urgencia.



Según el diagnóstico europeo, no se ha producido ningún acercamiento desde que arrancaron los contactos en ninguno de los tres asuntos irrenunciables para la UE: Las garantías de que las empresas británicas seguirán las mismas reglas de competencia que las europeas, una gobernanza robusta para el cumplimiento de los acuerdos y permitir el acceso de la flota comunitaria a las aguas británicas.