Bancos aplican más control sobre operadores que trabajan remoto

(Bloomberg) -- En esta era de trabajo remoto sin fin a la vista, el sector financiero está tomando medidas sin precedentes para vigilar a los banqueros y prevenir irregularidades.

Operadores de bancos como Barclays Plc deben certificar que trabajan en habitaciones separadas del resto de las personas que viven en la casa. Los banqueros de Morgan Stanley están usando computadores portátiles donde queda grabada cada tecla que se pulsa. Prestamistas como NatWest Group Plc requieren actualizaciones diarias de ubicación de los operadores y grabación de videollamadas.

Con nuevos cierres en toda Europa este fin de semana, donde londinenses tienen prohibido reunirse con otras familias en ambientes cerrados y parisinos están bajo toque de queda, parece que este monitoreo remoto llegó por largo plazo.

La pandemia ya obligó a funcionarios de cumplimiento de bancos y empresas comerciales a navegar por una pronunciada curva de aprendizaje desde marzo, cuando improvisaron una serie de medidas para los primeros cierres obligatorios impuestos por Gobiernos. Los reguladores, que al principio tuvieron que flexibilizar algunas normas de monitoreo para permitir que operadores trabajaran desde casa, ahora esperan monitorear los nuevos entornos tan de cerca como las salas de operaciones.

“En adelante, los acuerdos de trabajo en oficina y desde casa deben ser equivalentes”, dijo Julia Hoggett, directora de supervisión del mercado de la Autoridad de conducta financiera del Reino Unido, en una conferencia de City & Financial Global esta semana. “Este no es un mercado para información que deseamos ver sometida a arbitraje”.

Hay mucho en juego para los bancos. Uso indebido de información privilegiada, manipulación y uso inadecuado de cuentas son riesgos elevados cuando los operadores están solos en casa.

Después de una década tratando de reconstruir la confianza perdida en escándalos del mercado, las empresas deben demostrar que no han olvidado las lecciones. En los cinco años hasta septiembre de 2017, los bancos desembolsaron US$375.000 millones en multas de conducta, según un reporte del panel industrial FMSB.

