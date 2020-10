Argentina dice que la cotización alternativa del dólar no representa la realidad

En la imagen, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. EFE/Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijo este viernes que la cotización del dólar estadounidense en los mercados alternativos al oficial, como el informal, que hoy volvió a tocar un nuevo récord, no es representativa de la realidad.

"Los tipos de cambio alternativos no representan la realidad argentina", aseveró el ministro al participar en el Coloquio de IDEA, el mayor encuentro empresarial de Argentina.

Guzmán sostuvo que el "dólar blue" (informal) y el denominado dólar "contado con liquidación" (CCL), que se consigue comprando localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street, son dos cotizaciones que "no importan de forma directa en la economía sino que importan vía lo que generan para las expectativas".

TENSIONES CAMBIARIAS

Desde que hace un mes el Banco Central argentino impuso nuevas restricciones para la compra de dólares con el objetivo de frenar la pérdida de reservas monetarias, las cotizaciones alternativas subieron fuertemente, incrementando la brecha con el valor oficial de la moneda estadounidense.

El "dólar blue" alcanzaba este viernes un nuevo máximo, al venderse a 175 pesos por unidad, mientras que el precio de venta al público en el estatal Banco Nación se mantenía en 82,50 pesos, con una brecha entre ambos del 112 %.

En tanto, el CCL operaba al alza, en 169,02 pesos, frente a una cotización oficial mayorista de 77,52 pesos, con una brecha del 118 %.

"Esos tipos de cambio (alternativos) hoy están en valores que no representan la realidad argentina. Argentina no es un país de ingresos bajos sino de ingresos medios", insistió Guzmán.

Con todo, reconoció que por la pandemia de coronavirus y "lo que hubo que hacer desde el frente fiscal" (fuerte aumento del déficit por mayor gasto) hay "tensiones en esos mercados y se han generado expectativas que explican esa brecha".

DÓLAR OFICIAL Y MERCADO CCL

Respecto al tipo de cambio oficial, Guzmán dijo que el Gobierno está "comprometido" a "seguir con la misma política en la que el tipo de cambio oficial evolucione de la mano de los precios", manteniendo la estabilidad del tipo de cambio real.

"Hoy sí tenemos un tipo de cambio oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial", aseguró.

El ministro adelantó que habrá un "cambio de dirección" en cuanto a la política de controles de capital para el CCL.

Según explicó, debido a las restricciones, el mercado del dólar CCL se ha achicado, se volvió "más volátil" y el precio subió, por lo que ahora el Gobierno buscará "facilitar" las operaciones en ese mercado.

RESERVAS MONETARIAS

El ministro señaló que el denominado "cepo cambiario", que rige desde septiembre de 2019 y fue reforzado por el actual Gobierno, no debe ser una "característica permanente" de la economía.

"Pero para poder sacar los controles hace falta tener más robustez en el frente de las reservas internacionales, que no se acumulan de un día para otro".

Las reservas monetarias totales de Argentina cerraron este jueves en 40.778 millones de dólares, con una pérdida de 1.723 millones de dólares desde mediados de septiembre, cuando se impusieron nuevas restricciones para el acceso a divisas.

"Buscamos ir en la dirección de regulaciones en la cuenta de capital distintas que éstas, macroprudenciales, que ayuden a contener la volatilidad macroeconómica, pero eso lleva un tiempo, requiere de que Argentina acumule reservas", dijo Guzmán.

Aunque no quiso revelar a cuánto ascienden las reservas monetarias líquidas de libre disponibilidad, el ministro aseguró que el nivel de reservas actual permite "tener los instrumentos para mantener la política cambiaria" que se viene aplicando para el tipo de cambio oficial.