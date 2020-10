Alex Márquez reconoce que un podio "da mucha motivación"

El piloto catalán Álex Márquez (Repsol Honda Team) durante una de las sesiones de entrenamiento celebrada este viernes en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde este fin de semana se disputa una prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 16 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), octavo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón tras su segundo puesto en Francia, dijo que "está claro que un podio da mucha más motivación, pero al final, dentro del 'box', no ha cambiado absolutamente nada".

"Está el mismo Álex que intenta trabajar y mejorar cada día, pero hoy se ha visto en pista que un podio da mucha más confianza, y tener una caída por la mañana por el neumático frío no te hace perder esa confianza viniendo de un buen resultado y de unas buenas sensaciones", manifestó.

"Sobre todo da motivación, tanto a mí como al equipo, para seguir trabajando y seguir mirando hacia delante pues creo que fue un podio muy importante para Honda, porque al final todos lo necesitábamos y una marca con tanta historia y tan grande siempre necesita podios y hacía tiempo que no estábamos en él y nos ha dado gasolina de la buena, Repsol de la buena, para seguir trabajando", afirmó.

Alex Márquez recordó la conversación con su hermano tras el podio y explicó: "Marc me decía que no se imaginaba que hubiera hecho su primera carrera en agua de esa manera, porque él sabe que es difícil, pero también sabe que el día que en agua tienes la varita mágica, sale todo".

Y también le dijo Marc a Alex, entre sonrisas: "Ahora ya no hace falta que corra para volver, que ya has hecho tu primer podio con Honda".

"Los segundos libres de hoy eran muy importantes y había que estar entre los diez primeros porque nunca se sabe, pero habrá que esperar a mañana por la mañana para ver con qué temperatura nos levantamos", destacó Alex Márquez.

"He mirado un poco la previsión y a las diez de la mañana hará 7 grados, o eso pone en mi móvil, así que habrá que ver mañana, pero habrá que estar un poco a la expectativa, con ganas y preparado por si las condiciones están para apretar y la gente aprieta, porque entonces habrá que apretar", recalcó el piloto de Repsol Honda.

Sobre el positivo de coronavirus del italiano Valentino Rossi, dijo: "Han sido tres pilotos afectados en lo que va de temporada, pero ha habido mucha más gente, como mecánicos e ingenieros pues es algo a lo que estamos expuestos y en el caso de Valentino, si das positivo, te tienes que quedar en casa, no queda otra, pero lo de Arbolino no sé realmente la historia y por qué se tiene que perder el GP sí o sí cuando ha dado negativo".

"Estamos expuestos a ello y puede marcar un poco, porque al final Valentino está muy en contacto con todos los pilotos de la Academy, así que hay ese miedo", reconoció Alex Márquez.