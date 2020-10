Alemania tendría que elevar su energía verde por plan de UE

(Bloomberg) -- El plan de la Unión Europea para reforzar el objetivo del bloque de reducir las emisiones de combustibles fósiles puede obligar a una revisión de la estrategia de energía verde de Alemania, según un alto funcionario del Gobierno.

La aprobación de la propuesta implicaría que Alemania aumente su participación de energía verde en su combinación energética del objetivo actual de 65% a 75%-80%, dijo el jueves Karsten Sach, director general de política climática internacional del Ministerio de Medio Ambiente, en un panel organizado por las Cámaras de Comercio Internacional de Alemania.

La comisión quiere reducir la producción de dióxido de carbono de la Unión Europea al menos en 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990, por encima del plan actual de 40%.

Ya se espera que Alemania tenga dificultades para alcanzar el objetivo de energía verde del actual 43% a 65%, a medida que aumentan los costos de los subsidios a las energías renovables. Una reducción más profunda de las emisiones implicaría acelerar la electrificación de la industria, la calefacción y el transporte, además de requerir más energía eólica, solar y de biomasa.

Si la Unión Europea respalda mayores recortes de emisiones, “es muy plausible que la energía verde, tanto en términos relativos como absolutos, deba aumentar” de 65%, dijo el jueves en una llamada telefónica Stefan Lechtenboehmer, jefe de división del Wuppertal Institute, un grupo de expertos en ecología.

Alemania tendrá que “hacer un sprint” y expandir la energía verde “masivamente” si la Unión Europea eleva su objetivo de reducción de CO2, dijo el jueves el lobby de la empresa de servicios públicos BDEW en una nota.

Sach no fue más específico en sus comentarios. Un portavoz del ministerio se negó a comentar sobre las discusiones “internas” iniciales.

Nota Original:German Green Power Target May Soar in Adjusting to EU CO2 Plan

©2020 Bloomberg L.P.