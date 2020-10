16/10/2020 Ainhoa Arteta hace balance de su paso por "Masterchef Celebrity". MADRID, 16 (CHANCE) Ainhoa Arteta está viviendo un gran momento profesional y, su participación en "Masterchef Celebrity" la ha acercado a un sector del público para el que, pese a ser la soprano más importante de nuestro país, todavía seguía siendo una gran desconocida. Feliz con Matías Urrea, con quien se casó el año pasado, y más guapa que nunca, la artista ha acudido a los Premios BMW de Pintura y nos ha confesado, muy sincera, que pese al buen momento que atraviesa, lo ha pasado muy mal a causa de la muerte de su mentora, con la que trabajó dieciocho años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Ainhoa Arteta está viviendo un gran momento profesional y, su participación en "Masterchef Celebrity" la ha acercado a un sector del público para el que, pese a ser la soprano más importante de nuestro país, todavía seguía siendo una gran desconocida. Feliz con Matías Urrea, con quien se casó el año pasado, y más guapa que nunca, la artista ha acudido a los Premios BMW de Pintura y nos ha confesado, muy sincera, que pese al buen momento que atraviesa, lo ha pasado muy mal a causa de la muerte de su mentora, con la que trabajó dieciocho años.



- CHANCE: Poco a poco volviendo a la normalidad.



- AINHOA: Pues sí, la verdad es que procuramos todos los que estamos en el gremio de los artistas cada vez volver más a la normalidad, es algo que es muy necesario para la salud del alma de todos los que estamos aquí y además hoy es un día muy especial precisamente por los premios y porque además actúa una grandísima amiga mía y colega que es Estrella Morente a la que estoy deseando ver.



- CH: La cultura ha pasado unos meses muy delicados.



- AINHOA: Sí, yo creo que sería egoísta decir que solo la cultura lo ha pasado mal. Lo estamos pasando todos más, es una situación de crisis mundial. Sí es verdad que me gustaría lanzar un mensaje de que la cultura no es un bien secundario, es un bien primario también porque no solamente la medicina sana las enfermedades, la cultura nos ayuda a estar mejor mentalmente y eso a la vez es muy importante a la hora de estar más fuertes para contraer cualquier enfermedad.



- CH: Ha fallecido tu mentora, no sé cómo te encuentras de ánimos.



- AINHOA: Eso es un poco duro de contestar. Ha fallecido para mí una de las personas más importantes en mi carrera, estuve 18 años con ella, fue capaz de recuperar mi voz y gracias por preguntar aunque no me resulta fácil hablar de ella ahora mismo. Han sido 18 años de sapiencia y de todo lo que me ha dado ella que no caigan en saco roto y poder seguir celebrando y ofreciendo al público todo lo que he aprendido con ella, creo que es el mayor homenaje.



- CH: ¿Con qué estás en el trabajo?



- AINHOA: Estoy ahora mismo, el sábado hago 'la vida breve de Falla' que ha sido un grandísimo éxito en la apertura de la Zarzuela y es verdad que sigo con 'Madame Butterfly', todos los teatros con medidas de seguridad máximas y después seguiré haciendo conciertos. Se va a sacar el programa de Prodigios, es un programa muy importante para dar un mensaje de aliento a las personas sobre la música clásica y la alegría que tienen los niños para aprender música. Estamos ahí, sigo ahí y seguimos ahí, espero seguir mucho tiempo más.



- CH: A pesar de los momentos difíciles en la vida, estás viviendo un gran momento.



- AINHOA: Estoy viviendo un grandísimo momento personal y profesional pero es verdad que la vida no es compatible muchas veces con el arte, un artista tiene que seguir adelante a pesar de que la vida tiene sus cosas.



- CH: Viendo también tu mano en la cocina, nos estás dejando impresionados.



- AINHOA: Espero que pasen más programas y se vea el proceso de aprendizaje que ha habido ahí, que es muy importante y que es con lo que yo me quedo, que he aprendido a cocinar y me llevo unos colegas estupendos.



- CH: Todos los que salís de ese programa decís eso, una familia.



- AINHOA: Si, en esta edición era imposible, hay mucha gente con mucho carisma y muy buen rollo, la verdad es que me llevo muy buenos amigos.



- CH: Te acuerdas mucho de tu madre.



- AINHOA: Es que mi madre era la cocina en mi casa, soy un poco cansina en ese programa lo de mi madre es muy reiterativo, espero que lo corten un poquito, es una cosa mía muy personal pero no tengo por qué trasladarlo todo el tiempo a España. Es un programa que me ha unido mucho más, si ya lo estaba, con mi madre.



- CH: Con qué juez te llevas mejor.



- AINHOA: Me quedo con los tres, cada uno a su manera, creo que son fundamentales e imprescindibles para este programa.