Agatha Ruiz de la Prada, y su peculiar y colorido estilo único para acudir al Teatro Real

MADRID, 16 (CHANCE)



Los eventos celebrados en el Teatro Real suelen dejarnos siempre los looks más elegantes de la semana. Y es que, un escenario tan imponente merece un estilismo a la altura de la ocasión y todas nuestras celebrities se piensan muy mucho qué modelo lucir para convertirse en la mejor vestida de la noche.



Ágatha Ruiz de la Prada, sin embargo, es un alma libre en cuanto a la moda se refiere y, elegante por naturaleza, y con una clase fuera de lo común, deja a un lado los vestidos de noche, los taconazos y el color negro para este tipo de acontecimientos especiales, mostrando que el colorido no tiene que estar reñido conlas grandes ocasiones.



Así, acompañada por Luis Gasset - que al contrario que su novia siempre viste clásico y discreto - la diseñadora ha acudido al Teatro Real presumiendo de un colorido conjunto en el que destacaron los tonos rojo y verde. Y es que, una vez más, Ágatha nos demuestra que no hay colores que no combine entre sí si lo lucimos con confianza en nosotras mismas.



¿Su elección? Una sencilla camiseta de algodón verde, a juego con unas cómodas manoletinas y, una falda de rayas rojas y blancas, de seda y con un corte de lo más favorecedor, que se convirtió en la gran protagonista del look elegido por la creadora. Un informal echarpe rojizo para protegerse de las bajas temperaturas que empiezan a reinar en la capital, y una cartera de mano en tonos azules. Una vez más, agathizada totalmente.



Apresurada, la colorida diseñadora nos ha contado que Cósima está muy feliz en Londres y que todavía no tiene noticias del robo de su colección. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!