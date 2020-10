97-89. El Barça tira de orgullo para doblegar al Panathinaikos en la prórroga

El jugador del Barcelona Kyle Kuric (d) defiende a Ioannis Paperetrou, del Panathinaikos, durante el partido de la Euroliga de baloncesto que se disputa en Barcelona. EFE/Alejandro García

Barcelona, 15 oct (EFE).- El orgullo del Barça se sobrepuso este jueves a las bajas de Nikola Mirotic, Víctor Claver y Álex Abrines para derribar en la prórroga a un rocoso Panathinaikos en el Palau Blaugrana (97-89) y sumar la tercera victoria en la Euroliga de baloncesto.

En el tiempo extra (22-14), los azulgrana, liderados por el exjugador del equipo griego Nick Calathes, movieron mejor el balón, encontraron a Davies (20 puntos y 5 rebotes) en la zona y anotaron desde el perímetro, con Higgins brillando (24 puntos), para acabar con la resistencia de un rival muy competitivo.

No acompañó la suerte a los locales ya desde antes del inicio del encuentro. No sólo por el positivo por covid-19 de Nikola Mirotic, su estrella, sino también por la baja de última hora de Víctor Claver, uno de sus puntales defensivos, aquejado de molestias en la fascia.

Por si eso no fuera poco, a los ocho minutos de encuentro Álex Abrines se torció el tobillo derecho. Tres bajas sensibles que el equipo de Jasikevicius notó en un primer cuarto muy espeso, seguramente el más flojo desde que empezó la Euroliga.

Un parcial de 13-18 en contra en los diez primeros minutos de lo griegos desesperaba al técnico lituano. Los interiores azulgrana toparon con el muro formado por Papagiannis y Mitoglou y la defensa zonal planteada por Vovoras, mientras Marcus Foster -que terminó el partido con 24 puntos- ejecutaba el plan ofensivo.

Sin opciones en la zona, despertó en el segundo acto el equipo azulgrana de la mano de Calathes y Kuric, desde el perímetro. Del 13-18 se pasó al 21-18 (min.12).

Sin un juego brillante, el Barça supo aguantar en defensa, esperando que el talento de alguno de sus exteriores contrarrestara el desequilibrio de Foster.

Heurtel, con su clase habitual que en este inicio de temporada se ha dejado ver en contadas ocasiones, apareció antes del descanso para situar el 36-35 favorable a su equipo al descanso.

Se repitió el guión del primer cuarto en la reanudación. La defensa zonal de los griegos bloqueó el ataque azulgrana. Se multiplicaban las pérdidas de balón y el Panathinaikos lo aprovechaba para anotar con facilidad tanto desde el perímetro.

El parcial griego fue escandaloso: 8-20 en siete minutos para gozar de una ventaja de once puntos para los griegos (44-55). Pedía tiempo muerto 'Saras' y su equipo recobró vida con los triples de Calathes, Higgins y Kuric, y la defensa. Fuertes atrás, los catalanes encadenaron un parcial de 12-0 para dejarlo todo abierto a diez minutos para el final (58-58).

La igualdad se mantuvo en un último periodo muy defensivo. El Panathinaikos tenía poco a perder, mientras que el Barça, con muchas dudas, tiró del orgullo de Davies y Higgins para mantener una mínima ventaja (75-72) a 17 segundos para el final.

Pero una falta del joven Sergi Martínez a un tiro de tres de Kaselakis, a siete segundos para el final, igualó de nuevo el encuentro. Falló Higgins en la última posesión y el partido se decidió en la prórroga.

Los últimos cinco minutos fueron un festival ofensivo y, gracias a los triples de Kuric y Hanga, y a los puntos de Davies y Higgins, el Barça salió vencedor de una batalla muy exigente.

- Ficha técnica:

97 - Barça (13+23+22+17+22): Hanga (6), Higgins (24), Abrines (-), Smits (4), Davies (20) -cinco inicial-, Bolmaro (-), Heurtel (7), Pustovyi (1), Oriola (6), Martínez (1), Kuric (14) y Calathes (14)

89 - Panathinaikos (18+17+23+17+14): Foster (24), Sykes (-), Papapetrou (8), Auguste (2), Mitoglou (16) -cino inicial- Papagiannis (2), Kaselakis (5), Nedovic (15), White (-), Sant-Ross (17).

Árbitros: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs y Gytis Vilius. Eliminados: Papapetrou (min.35).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Euroliga. de baloncesto disputado sin público en el Palau Blaugrana.