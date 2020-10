Willy Bárcenas, inseparable de su madre, Rosalía Iglesias, ante su inminente ingreso en prisión

14/10/2020 Guillermo Bárcenas, volcado en su madre después de conocer la sentencia que obliga a Rosalía Iglesias a ingresar en prisión EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de cárcel impuesta por el Caso Gürtel a Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Aunque se ha rebajado ligeramente la condena, de 15 años a 12 años y 11 meses, la madre del vocalista de Taburete, Willy Bárcenas, deberá ingresar de modo inminente en prisión.



El cantante, muy afectado, reaccionaba a este duro golpe con una desgarradora reflexión en su cuenta de Instagram: "Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá..."



Guillermo, muy unido a su madre, ha decidido no separarse de ella hasta que ingrese en prisión. Hoy, hemos podido ver cómo el cantante recogía en un taxi y sin hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación apostados a las puertas de su domicilio, a Rosalía Iglesias, muy afectada por la ratificación de la condena que la mantendrá en la cárcel durante los próximos doce años..