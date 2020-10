Vaticano.- El Papa nombra nuevo Prefecto de Congregación de las Causas de los Santos tras la forzada dimisión de Becciu

ROMA, 15 (EUROPA PRESS)



El Papa ha nombrado como Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos al obispo de Albano (Italia), Marcello Semeraro, que hasta ahora se desempeñaba como secretario del Consejo de Cardenales que ayuda al Papa en el Gobierno de la Iglesia Universal, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.



Semeraro sustituirá en el cargo al cardenal Giovanni Angelo Becciu. Becciu, que fue forzado por el Papa a dimitir tras haber sido implicado supuestamente en el caso de la compra opaca de un edificio de lujo en Londres, si bien todavía no ha sido imputado formalmente por la justicia del Vaticano y defiende su inocencia.



La investigación continúa abierta, pero según han informado los medios italianos, el tribunal del Vaticano arrestó este martes a una mujer italiana de 39 años, Cecilia Marogna, a quien Becciu habría supuestamente entregado casi un millón de euros provenientes de los fondos reservados de la Secretaría de Estado que en realidad acabó gastándoselos en artículos de marcas de lujo. Becciu habría retirado tales cantidades del fondo reservado de la Secretaria de Estado entre 2011 y 2018, cuando era sustituto de este organismo principal del Vaticano y podía gestionarlos a su antojo.



El pago se hizo a través de una sociedad con sede fiscal en Eslovenia de la que es titular Marogna y que, según han comprobado los medios italianos, no tiene oficinas ni tampoco empleados a pesar de que según la versión de la mujer italiana se ocupaba de misiones humanitarias en África y Asia.



Según las acusaciones, el dinero de la Secretaria de Estado fue usado por la mujer para comprar bolsos, zapatos y hasta jn sofa de piel, además de otros artículos de lujo. Según detalló ella misma al diario 'Corriere della Sera' invitó a Becciu a instalar una red de diplomacia paralela a la que tiene desplegada la Santa Sede con nunciaturas por todo el mundo "en los países del norte de África y Oriente Medio".



La "dama del cardenal" como la han bautizado los periódicos italianos se ha defendido asegurando su trabajo como mediadora sobre todo en casos de religiosos secuestrados. Entre los documentos que aportan los medios italianos hay una carta en la que Becciu muestra una "profunda estima" y "confianza" en Marogna.



Sin embargo, según los investigadores, en vez de usar ese dinero para intermediar por los religiosos secuestrados en misiones de inteligencia, acabó gastandolo en boutiques de lujo en Roma. No obstante, Margona se ha defendido alegando que los objetos de lujo fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación.



Por otro lado, el periódico de Australia 'Financial Review', ha publicado una información sobre la intención del abogado del cardenal George Pell de abrir una investigación internacional por supuestos pagos de hasta 700.000 euros que habría transferido Becciu hasta cuentas bancarias ligadas a ciertas personas que acusaron a Pell de haber cometido abusos sexuales.



Pell acabó siendo absuelto de las acusaciones de abuso a menores por el Tribunal Supremo de Australia, pero pasó 13 meses en dos cárceles australianas en régimen de aislamiento dado el riesgo de que sufriera agresiones por parte de otros presos. Becciu, por su parte, ha desmentido estas acusaciones a través de su abogado.