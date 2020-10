Turquía/Grecia.-Turquía niega haber tenido en espera de permiso al avión que trasladaba al ministro de Exteriores griego

10/02/2020 El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Nikos Dendias. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Turquía ha rechazado este jueves las acusaciones de Grecia sobre la supuesta negación de un permiso de sobrevuelo al avión en el que viajaba el ministro de Exteriores griego, Nikos Dendias, que volvía al país tras una visita oficial a Irak.



"Las noticias que apuntan a que el avión de Dendias estuvo en espera antes de entrar en el espacio aéreo turco son intencionadamente engañosas y no son exactas", ha dicho el Ministerio de Exteriores turco, que ha agregado que "el aparato en cuestión despegó de Irak sin enviar el necesario plan de vuelo".



"Los planes de vuelo son transmitidos a través del sistema Eurocontrol. Se ha confirmado a través de este sistema que el plan de vuelo no fue transmitido. Cuando el avión que transportaba a Dendias llegó a nuestro espacio aéreo, el plan fue tramitado urgentemente por las autoridades iraquíes y, una vez que fue recibido, el vuelo continuó con seguridad", ha sostenido.



"Naturalmente, no es posible que un aparato vuele sin entregar un plan de vuelo. En este caso, es necesario para la seguridad del ministro de Exteriores de Grecia. Nuestros homólogos griegos fueron informados del asunto", ha manifestado.



Asimismo, ha recalcado que Ankara dio permiso al sobrevuelo del avión a la ida y la vuelta y ha resaltado que "tras un fallo técnico del avión en Irak, el lado griego destinó un segundo aparato para el vuelo de Dendias". "Debido a las limitaciones de tiempo, las autoridades griegas fueron informadas de que el aparato podía usar nuestro espacio aéreo con el mismo permiso de vuelo", ha remachado.



Según las informaciones facilitadas por la cadena de televisión griega ERT, el avión estuvo 20 minutos haciendo círculos sobre la ciudad iraquí de Mosul a la espera del permiso de paso de las autoridades griegas, lo que llevó a Atenas a exigir a su Embajada en Ankara que presentara una queja por lo sucedido.



El incidente ha tenido lugar en medio del aumento de las tensiones entre ambos países por sus reclamaciones territoriales en el Mediterráneo oriental, si bien pactaron el 1 de octubre mantener a través de la OTAN un mecanismo para desactivar las tensiones.



Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma "ilegal" a poca distancia de varias de sus islas. Sin embargo, el Gobierno turco rechaza las acusaciones y asegura que las aguas en las que se está perforando gas a título experimental pertenecen a la plataforma continental turca.



La disputa por la exploración turca de gas natural frente a islas griegas de Rodas y Castelórizo en el Mediterráneo oriental se ha intensificado constantemente en las últimas semanas. La Unión Europea también ha condenado las acciones turcas y ha pedido a Ankara que las detenga, amenazando con sanciones.