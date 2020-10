Trump reprocha a Facebook y a Twitter por censurar un artículo crítico hacia Biden

Trump reprocha a Facebook y a Twitter por censurar un artículo crítico hacia BidenWashington, 15 Oct 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos Donald Trump reprochó el miércoles a Facebook y a Twitter haber bloqueado el vínculo a un artículo del New York Post, que supuestamente exponía tratos corruptos de su rival electoral, el exvicepresidente Joe Biden y su hijo, en Ucrania.El periódico dijo que obtuvo una computadora abandonada de Hunter Biden que implicaba a su padre en sus negocios en Ucrania.El exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017), candidato demócrata para la elección presidencial del 3 de noviembre, ha rechazado repetidamente toda implicación. "Una pistola humeante, un correo electrónico revela cómo Hunter Biden presentó a su padre vicepresidente con el hombre de negocios ucraniano", decía el titular del periódico.Luego de que el equipo de campaña rechazó que Biden haya conocido al empresario, Facebook y Twitter pusieron restricciones al vínculo del artículo, diciendo que hay interrogantes sobre su veracidad."Esto es parte de nuestro proceso estándar para reducir la difusión de desinformación", dijo el vocero de Facebook, Andy Stone.Twitter dijo que estaba limitando la difusión del artículo porque había cuestionamientos sobre "el origen de los materiales" incluidos en el artículo.Los republicanos estaban indignados por lo que llamaban censura partidista. Trump, que va detrás de Biden en las encuestas a solo 20 de las elecciones presidenciales, atacó a los dos gigantes de los medios sociales. "Qué terrible que Facebook y Twitter quitaran la historia de los correos electrónicos de 'Pistola Humeante' relacionados con Joe Biden el Dormilón y su hijo Hunter, en el @NYPost," publicó Trump en Twitter."Es sólo el comienzo para ellos. No hay nada peor que un político corrupto". En un mitin más tarde en Iowa, Trump dijo que a su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, le bloquearon la cuenta de Twitter después de que compartió esa historia.El director ejecutivo de Twitter Jack Dorsey expresó su desacuerdo en la forma en que la red social comunicó lo que estaba haciendo con ese artículo."Nuestra comunicación acerca de nuestras acciones sobre el artículo de @nypost no fue muy buena. Y bloquear el intercambio de la dirección en internet del artículo a través de un tuit o DM [mensaje directo, ndlr] con cero contexto de por qué lo estamos bloqueando: inaceptable", tuiteó.El New York Post dijo que Hunter Biden había dejado olvidada la computadora en un local de reparación de computadoras de Delaware en abril de 2019.El dueño del local no identificado dijo al diario que después de ver que la había olvidado copio el disco duro y entregó la máquina a autoridades federales.El propietario del negocio pasó la copia el disco duro Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, quien lo entregó al periódico.La historia hizo resurgir acusaciones recurrentes de los últimos dos años, según los cuales Biden, como encargado de la política de Obama hacia Ucrania, tomó acciones para ayudar a su hijo y la compañía energética ucraniana cuya junta directiva su hijo integraba, Burisma.Biden ha negado vehementemente esas acusaciones.pmh/dw/lp/rsr -------------------------------------------------------------