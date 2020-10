Siria.- Las fuerzas kurdas sirias liberan a más de 600 presos acusados de mantener lazos con Estado Islámico

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han liberado este jueves a más de 600 presos acusados de mantener lazos con el grupo yihadista Estado Islámico, tal y como ha confirmado el Consejo Democrático Sirio (CDS) a través de un comunicado publicado en su página web.



El CDS, brazo político de las FDS, ha señalado que las excarcelaciones afectan a 631 personas y llegan a raíz de una amnistía que "incluye a presos sentenciados por cargos de terrorismo que fueron engañados y cuyas manos no están manchadas de sangre de sirios y que no han cometido actos criminales".



Asimismo, ha resaltado que la medida acorta además las penas a 253 presos, al tiempo que ha manifestado que "los que no han sido sentenciados ni han comparecido ante los tribunales se beneficiarán de la amnistía tras el juicio".



Por otra parte, ha señalado que la decisión ha sido adoptada "ante las demandas del pueblo, tras reuniones y visitas realizadas por clanes de distintas regiones del norte y el este de Siria". "Creemos en la necesidad de escuchar la voz de la gente y tender puentes de confianza para desarrollar la auto administración y fortalecer el factor de participación", ha zanjado.



Amjad Osman, portavoz del CDS, ha detallado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que "ningún extranjero con lazos con Estado Islámico ha sido liberado", antes de incidir en que la amnistía es parte de un acuerdo con tribus árabes de la zona.



Las autoridades kurdas sirias anunciaron a principios de octubre un plan para proceder a la liberación de decenas de miles de sirios, muchos de ellos familiares de miembros del grupo yihadista que se encuentran en el campamento de desplazados de Al Hol, en el noreste del país.



"Sólo las familias sirias que deseen abandonar Al Hol son libres de irse", dijo Elham Ahmad, presidenta del comité ejecutivo del CDS. Así, recalcó que "las familias de los combatientes extranjeros y los sirios sobre los que pesan acusaciones graves permanecerán en el campamento".



PETICIÓN DE AYUDA EN AL HOL



El CDS y Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) llevan años pidiendo ayuda para controlar la situación en el campamento de Al Hol y otros campamentos similares tras la caída del 'califato' de Estado Islámico, tanto por motivos humanitarios como de seguridad.



El campamento de Al Hol acoge a cerca de 64.000 desplazados, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que señala que alrededor de 25.000 de ellos son sirios.



La seguridad del campamento recae sobre las FDS, cuyo componente principal son las Unidades de Protección Popular (YPG), que han protestado en numerosas ocasiones por la falta de apoyo para hacer frente a esta situación, marcada por incidentes de seguridad, ataques e intentos de fuga durante los últimos meses.



Las FDS, apoyadas por la coalición internacional que lidera Estados Unidos, tomaron en marzo de 2019 la ciudad siria de Baghuz (este), lo que supuso la caída del califato territorial de Estado Islámico, que perdió así todas las zonas que controlaba en Siria e Irak, tras su derrota en este país en diciembre de 2017.



Sin embargo, el grupo yihadista ha incrementado en los últimos meses sus ataques en ambos países y está intentando volver a ganar impulso para una ofensiva aprovechando algunos vacíos de seguridad y la nueva situación regional.