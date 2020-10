¿Será India la nueva potencia agrícola del mundo?

Trabajadores descargan costales de cebolla en un mercado en Bombay el año pasado, antes de que el coronavirus golpeara el suministro de alimentos del país.

(Bloomberg) -- De todas las controvertidas reformas que el primer ministro indio Narendra Modi ha lanzado al mercado, las leyes recientes para liberalizar las ventas agrícolas podrían llegar a ser las de mayor alcance.

En una sesión rebelde el mes pasado, el parlamento aprobó tres leyes que, según algunos, podrían allanar el camino para que India sacuda el comercio mundial de alimentos, mientras que otros temen que arruinará los medios de vida de millones de agricultores. En cuestión de días, grupos rurales y líderes de la oposición lanzaron protestas públicas.

El movimiento hacia un mercado libre para las ventas agrícolas llega al corazón de un sistema que afecta directamente a más de la mitad de los 1.370 millones de habitantes del país, alterando los controles gubernamentales de los que millones de familias han llegado a depender, pero que han obstaculizado los esfuerzos de la nación para cultivar productivamente una de las áreas más grandes de tierra fértil en el mundo. Si tienen éxito, India no solo podría alimentarse a sí mismo, sino también convertirse en un importante exportador de alimentos.

“Necesitamos la inversión del sector privado en tecnología e infraestructura para que la agricultura india desarrolle todo su potencial y compita mejor en el mercado global”, asegura Siraj Chaudhry, director gerente y director ejecutivo de la empresa de servicios agrícolas National Collateral Management Services Ltd. Pero el Gobierno debe dejar muy clara su intención de ganarse a los escépticos. “Este es un cambio de política importante que afecta a una gran parte vulnerable de la población”.

India procesa menos del 10% de su producción de alimentos y pierde alrededor de 900.000 millones de rupias (US$12.300 millones) al año debido al desperdicio por un almacenamiento en frío inadecuado, asegura Amitabh Kant, director ejecutivo del grupo de expertos del gobierno NITI Aayog.

Modi tiene una larga lista de medidas políticas polémicas, incluida la prohibición de billetes de efectivo de alto valor, la reforma fiscal más grande desde la independencia en 1947 y las reglas de cierre de emergencia por el coronavirus más duras del mundo. En comparación, lo último parece leve: un conjunto de enmiendas a las leyes que rigen la compra, la venta y el almacenamiento de productos agrícolas.

Sin embargo, ocho legisladores de la oposición fueron suspendidos por comportamiento rebelde cuando se aprobó el nuevo proyecto de ley, y grupos que representaban a agricultores y partidos políticos organizaron manifestaciones, sentadas y concentraciones de tractores en estados productores de cereales como Punjab, Haryana y Madhya Pradesh.

Modi y sus ministros dicen que las preocupaciones son infundadas y que el programa de garantía de precios continuará. Su Administración incluso elevó algunos precios mínimos para los cultivos de invierno, en un esfuerzo por asegurar a los agricultores que los apoyos a los precios no están en peligro.

Es un tema muy emotivo en India. El Gobierno establece precios mínimos para más de dos docenas de cultivos y compra principalmente trigo y arroz para sus programas de bienestar, junto con algunas legumbres y semillas oleaginosas, a fin de evitar ventas de emergencia por parte de los agricultores. Los subsidios masivos ayudan a distribuir productos básicos a los pobres a través de una cadena de más de 500.000 tiendas de precios justos.

El asunto se ha vuelto aún más candente debido a la pandemia. La interrupción de las granjas y las cadenas de suministro ha puesto de manifiesto las debilidades en el sistema de bienestar del gobierno, que se ve obstaculizado por la burocracia, la falta de fondos y las instalaciones de distribución arcaicas.

Los agricultores señalan que, si bien los precios garantizados por el gobierno a menudo se consideran puntos de referencia, los compradores privados no tienen que pagarlos.

“Estamos decepcionados”, dice Charanjeet Singh, quien cultiva arroz, trigo y verduras en su granja en el estado norteño de Haryana. “El gobierno debe garantizar que todos los agricultores, independientemente de si están vendiendo en los mercados de cereales designados o a compradores privados, obtendrán al menos el precio mínimo de apoyo”.

Agricultura por contrato

Los analistas y expertos de la industria dicen que la nueva política tiene el potencial de cambiar el rostro de la agricultura india, que se ha visto obstaculizada por los bajos rendimientos y las pequeñas propiedades ineficientes, fomentando más agricultura por contrato. Es un sistema en el que las empresas privadas acuerdan los precios de los cultivos con los agricultores antes de la cosecha o incluso antes de la siembra, y ofrecen préstamos, proporcionan semillas de calidad y fomentan la mecanización.

Las nuevas reglas también facilitarían la venta de cultivos en otros estados o en el extranjero. Los agricultores obtendrían ingresos más estables y el aumento de la producción impulsaría las exportaciones y los ingresos, dicen.

“En general, las reformas deberían beneficiar a los agricultores y fomentar la agricultura por contrato”, dijeron analistas de Motilal Oswal Financial Services Ltd. en un informe. “A medida que aumenta la participación del sector privado a lo largo de los años, la cadena de suministro y la infraestructura del sector agrícola indio mejorarán”.

La agricultura se ha quedado atrás de otros sectores de la economía india. La tasa de pobreza rural es de alrededor del 25%, en comparación con el 14% en las zonas urbanas, según datos del Banco Mundial. La subinversión ha hecho que el suministro de alimentos sea vulnerable, un hecho que se está subrayando a medida que el coronavirus se propaga por todo el país.

La inflación alimentaria se aceleró 9,7% en septiembre cuando el covid golpeó las ya frágiles cadenas de suministro del país. Mientras que los partidarios de las reformas agrícolas dicen que los cambios harían que el sistema sea más sólido en el futuro, otros argumentan que la crisis refuerza la necesidad de una red de seguridad para los agricultores.

‘El fin del camino’

“Será el fin del camino para el programa de seguridad alimentaria”, afirma Kannaiyan Subramaniam, secretario general de un sindicato de agricultores en el sur de India, que cultiva grosellas, papas y otras verduras. “A largo plazo, las corporaciones monopolizarán el comercio, la producción y las reservas. El Gobierno sucumbirá a la presión de la OMC y se deshará de la compra pública de cereales”.

Antes de las nuevas enmiendas, a los agricultores de la mayoría de los estados se les prohibía vender sus cultivos fuera de los mercados mayoristas facilitados por el gobierno y enfrentaban obstáculos legales para transportar las cosechas a otros estados.

Un elemento central de las reformas es una enmienda a la Ley de productos básicos esenciales, una ley de 1955 que, según algunos, es la raíz de la ineficiencia agrícola de India.

“Fue una política contra los agricultores”, señala Atul Chaturvedi, presidente de la Asociación de Extractores de Disolventes de India, que representa a los procesadores de aceite vegetal. “Esta ley obstaculizó el crecimiento de la agricultura india a lo grande”.

Cuando los precios subieron debido a la demanda, las medidas de control de precios de la ley entraron en acción, desalentando la inversión para aumentar la producción, dice Chaturvedi, quien también es presidente ejecutivo de Shree Renuka Sugars Ltd. En ocasiones, el gobierno también prohibiría las exportaciones de algunos productos agrícolas para controlar los precios locales, además de limitar la capacidad de almacenar cultivos. Los agricultores sufrieron enormes pérdidas cuando aumentó la producción, especialmente de productos perecederos.

Algunos críticos de las enmiendas a la ley dicen que la nueva situación podría ser peor para los agricultores. Las corporaciones y las empresas multinacionales compran productos agrícolas a un precio más barato y venden a precios más altos, “exprimiendo ambos extremos mediante el acaparamiento y el mercado negro”, dijo el Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh, un grupo de presión de agricultores. “No hay sanción por incumplimiento de los contratos”.

Si el Gobierno puede impulsar las reformas mientras conserva el apoyo de las comunidades agrícolas, podría crear una plataforma para mejoras a gran escala en la producción de alimentos de la nación. El país ya es el mayor productor de leche del mundo y el segundo mayor productor de trigo, arroz y algunas frutas y verduras. También es uno de los mayores exportadores de algodón, arroz y azúcar.

Si India puede elevar la productividad a las normas globales, el país podría convertirse en “un eslabón importante en las cadenas mundiales de suministro de alimentos”, escribió Kant de NITI Aayog en un artículo de periódico. Las nuevas reformas, dijo, preparan el escenario para que India se convierta en “una potencia exportadora de alimentos”.

Nota Original:Modi’s Reforms Could Help Turn India Into Food-Export Powerhouse

©2020 Bloomberg L.P.