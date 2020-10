¿Se casará Marta Sánchez con Federico León?

15/10/2020 MARTA SÁNCHEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Marta Sánchez está viviendo uno de los mejores momentos personales y profesionales de su vida. Muy enamorada de Federico León, asegura que todavía no han planeado casarse y decirse 'Sí, quiero' delante de todos los seres queridos. Como bien sabemos, la cantante ha pasado el confinamiento en Canarias, en la tierra de su pareja, ya que se siente medio canaria desde que comparte su vida con Federico. De todo esto, la artista ha hablado largo y tendido en el evento que ha habido este jueves de Ausonia en la que nuevamente se ha presentado como embajadora en la lucha e investigación del cáncer de mama.



"No, yo no pienso en eso ahora. Yo estoy feliz ahora así, no necesito eso, estoy súper bien cómo estoy, me gusta muchísimo la vida que tengo, menos el Covid, todo perfecto" confiesa Marta Sánchez sobre una posible boda con su pareja y es que aunque asegura estar de lo más enamorada posible, todavía no se ha planteado pasar por le altar.



A pesar de todo, se considera medio canaria, la tierra de su novio, donde ha pasado el confinamiento: "Yo ya me considero un poco canariona, por gusto y por pesada ya soy medio canariona. Estoy mucho ahí, se puede decir que tengo allí un armario lleno". Y es que la artista ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Federico: "Muy bien, con Federico es súper fácil todo. Es una persona tranquilísima, con un sentido del humor que no os lo podéis creer, me hace reír todo el día, qué mas quiero. 'Lo tengo todo papi', bueno todo, eso ha sonado muy pedante pero tengo mucho, no sé si todo pero mucho sí".



De los planes de futuro de su hija Paula, Marta Sánchez ha explicado que: "Mi hija es una adolescente muy risueña y muy alegre, muy sociable y tiene siempre la sonrisa en su cara. Lo que le apetece ahora mismo es disfrutar de su edad y de su momento, no tiene nada claro lo que quiere hacer, está un poco viendo qué es lo que más le apetece, es una niña que creo que se defenderá siempre bien en lo que haga, es una leo del 1 de agosto y tiene mucho carácter y mucho amor propio. Es una niña con muy buen fondo, tienes unos ingredientes muy buenos para triunfar. Yo siempre le digo que lo que haga, lo haga destacando".