¿Qué hacía Melyssa Pinto la noche en la que se emitió su ruptura definitiva con Tom?

14/10/2020 MELYSSA PINTO EN LA PREMIERE DE LA PELÍCULA ' NO MATARÁS' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PEREZ MECA



MADRID, 15 (CHANCE)



Muchos espectadores de La isla de las tentaciones no podrán olvidar la noche de ayer, por lo menos ese capítulo tan fogoso y a la vez polémico que nos dejó con la boca abierta, sobre todo por lo que pasó entre Melyssa y Tom. La concursante, agotada de darle vueltas a la cabeza por lo que su pareja podría estar haciendo o no, le pidió a Sandra Barneda la hoguera de la confrontación y decidió irse sola al ver a una persona completamente diferente e ilusionada con una nueva persona.



Melyssa Pinto no estaba en casa viendo el capítulo de La isla de las tentaciones donde le dejaba bien clarito todo a su expareja, Tom. Aunque no estuviese en casa, sí se encontraba frente una pantalla, pero no de un televisor, estaba en el cine viendo y disfrutando en primicia de la premiere de la película 'No matarás', donde podremos ver, entre otros, a Mario Casas.



La protagonista indiscutible de La isla de las tentaciones compartió suelo con Mario Casas, Diego Matamoros y muchos otros rostros conocidos que acudieron a la premiere. Sin duda, se llevó muchas de las miradas por lucir un alucinante vestido de plumas sin mangas con el que iba radiante. Además, lucía bolso de mano pequeño y de color negro y un pendiente largo plateado. En el peinado, Melyssa apostó por un recogido de lado y tirabuzones en el otro.