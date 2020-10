Portaltic.-Un hackeo a las librerías Barnes & Noble expone los datos personales de clientes y afecta a la plataforma de Nook

15/10/2020 EReader Nook POLITICA BARNES & NOBLE



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



La cadena de librerías estadounidense Barnes & Noble ha confirmado que ha sufrido un ciberataque por el que los 'hackers' podrían haber accedido a la información personal de sus clientes.



El ciberataque ha afectado a los sistemas de TI de Barnes & Noble, así como a su lector de libros electrónicos basado en la plataforma Android llamado Nook, haciendo que los usuarios no puedieran descargar libros en sus dispositivos.



La compañía ha afirmado que está "investigando la causa" del ataque y ha subrayado que los detalles de pago de los clientes no se han visto comprometidos, según ha indicado el portal The Register.



Sin embargo, en un correo electrónico enviado a los usuarios, la compañía ha afirmado que los ciberdelincuentes habrían tenido acceso a datos como direcciones de correo electrónico, direcciones de facturación y envío, así como números de teléfono, según ha recogido The Digital Reader.



"Tenga la seguridad de que no se han comprometido los detalles de pago de los clientes que están encriptados y tokenizados. Esperamos que Nook esté completamente operativo en breve y publicaremos una actualización una vez restauren los sistemas", ha señalado Nook a través de su cuenta en al red social Twitter.



"Estamos trabajando urgentemente para que todos los servicios de Nook vuelvan a funcionar plenamente. Lamentablemente, ha tardado más de lo previsto y nos disculpamos sinceramente por este inconveniente", ha añadido Nook.