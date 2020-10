Portaltic.-La versión gratuita de YouTube Music permite descargar listas con música cargada para escuchar offline

12/05/2020 YouTube Music logo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE BLOG



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



YouTube Music, la aplicación musical de YouTube, permite que los usuarios que no tengan una suscripción premium descarguen listas de reproducción con música cargada.



En este sentido, los usuarios de YouTube Music que no tengan una cuenta premium podrán descargar las canciones cargadas de una lista de reproducción y escucharlas sin conexión.



Hasta ahora, los usuarios gratuitos de la aplicación tan solo podían descargar las canciones subidas de forma individual, ya que no se admitía la descarga de listas de reproducción.



Esta nueva función está disponible tanto para usuarios con sistema operativo Android como iOS, según ha informado el portal Android Police.



Google anunció el cierre de Google Play Music, que desaparecerá definitivamente en diciembre de este año, en favor de su plataforma YouTube Music. Por ello, la compañía ha ido añadiendo nuevas funciones a YouTube Music en los últimos meses, entre otras cosas los usuarios podrán pedir al Asistente de Google que reproduzca listas de reproducción personales de YouTube Music.