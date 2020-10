Portaltic.-IBM pone el entorno 'cloud' en el centro de una transformación digital que garantice empresas más resistentes

15/10/2020 Maria Dolores Dancausa, CEO de Bankinter (izq) y Horacio Morell Gálvez, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel (derch) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA IBM



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



El entorno 'cloud' se presenta como el camino para acelerar la agilidad y la eficiencia de las organizaciones en el marco de las estrategias de transformación digital que buscan garantizar empresas más resistentes, como ha defendido el presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell Gálvez.



Morell Gálvez ha reflexionado en el evento Think Digital Summit España 2020 sobre cómo la tecnología puede ayudar a dar pasos hacia un futuro mejor, junto con expertos de IBM y ejecutivos de empresas clientes.



El directivo ha subrayado en sesión plenaria el valor que la tecnología ha demostrado tener en los últimos meses para responder a los retos que plantea la pandemia. Por ello, señala que hay que "llevar la transformación digital mucho más lejos".



Desde su perspectiva, la tecnología "nos tiene que ayudar no sólo para responder a las urgencias que ha creado la pandemia, sino también para avanzar hacia una sociedad, unas organizaciones y empresas más resistentes, más sólidas, más inteligentes, mejor preparadas ahora y en el futuro".



Y para conseguirlo, Morell Gálvez entiende que es "imprescindible" una plataforma tecnológica que elimine barreras y compartimentos estancos, que permita que recursos, datos y aplicaciones puedan interoperar y ejecutarse en múltiples entornos y proveedores de manera flexible y fácil: "Una plataforma abierta que no nos haga prisioneros de ningún proveedor, que garantice la capacidad de evolucionar, que nos permita integrarnos con los ecosistemas de innovación y aprovechar la economía de colaboración y de plataformas. Y que sea segura", ha añadido.



En esta sesión plenaria también ha participado Maria Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, quien ha asegurado que "la banca española ha estado siempre a la vanguardia tecnológica de la banca mundial". Como ha explicado, por lo general, "la banca ha estado muy centrada en mejorar la eficiencia a través de la tecnología y aún queda un largo recorrido de mejora".



Dancausa ha señalado que en la actualidad, el sector está inmerso "en digitalizar procesos operativos para eliminar tareas repetitivas y de poco valor, a través de la robotización y la Inteligencia Artificial". "También estamos trabajando en la digitalización de nuestros procesos comerciales evolucionando nuestro CRM a través de herramientas de marketing digital e IA para ofrecer a nuestros clientes propuestas más personalizadas", ha apuntado la directiva.



LA URGENCIA DE LA CIENCIA Y LA BUENA TECNOLOGÍA



Desde el punto de vista de la innovación, el director de IBM Research, Darío Gil, ha introducido el concepto de 'la urgencia de la ciencia', que aboga por que el pensamiento científico ocupe un lugar más central en la toma de decisiones.



Asimismo, Gil ha hablado de la computación cuántica, como una de las grandes revoluciones tecnológicas que se avecinan. "Si el mundo que hemos vivido de computación ha sido de bits, el presente y el futuro será de bits, redes neuronales y qubits, en una 'cloud' híbrida que nos permita gestionar la complejidad de este mundo", ha asegurado.



Por su parte, el director general de IBM Servicios, Juan Antonio Zufiria, ha explicado el concepto de 'good tech' como un principio que aboga por que las empresas no sean solo "éticas" en el uso de la tecnología sino que vayan más allá, transformando sus modelos de negocio, integrando en todas sus decisiones la consideración de lo que la tecnología puede llegar a hacer en la sociedad.



"La tecnología está cada vez más presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Con la Inteligencia Artificial podemos crear sesgos que lleven a hacer discriminaciones". "Es necesario que nos aseguremos de que la tecnología impacta en todos de la misma forma sin producir segregaciones", ha concluido.