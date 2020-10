Política más inhumana de Trump está en la frontera: F. Wilkinson

(Bloomberg) -- Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usa fondos federales para proporcionar infusiones de efectivo regulares a sus negocios en quiebra, o dirige beneficios del Gobierno a las personas que lo adulan y le pagan dinero, su corrupción es grotesca. Pero eso no es inhumano.

Por el contrario, la política de la Administración Trump de separar a padres migrantes de sus hijos, incluidos los bebés, algunos de los cuales estuvieron perdidos durante meses o más, siempre tuvo la intención de ser brutal. Cualquiera que haya tenido un hijo, o haya sido niño, entiende intuitivamente cuán depravada era la política. Expertos predicen que las víctimas sufrirán traumas y tendrán consecuencias negativas por el resto de sus vidas. Sin embargo, es poco probable que los funcionarios que aprobaron y ejecutaron dicha política sufran consecuencias legales.

La semana pasada, el New York Times informó sobre el borrador de un informe de 86 páginas del inspector general del Departamento de Justicia. Según el Times, el informe concluye que la política de separación de niños fue impulsada agresivamente desde el más alto nivel del Departamento de Justicia, así como del Departamento de Seguridad Nacional. La idea era hacer de la detención un infierno para los migrantes, incluidos aquellos que buscan asilo por violencia, para que los horrores que ellos, y especialmente sus hijos, soportaron sirvieran como un elemento disuasorio para otros que buscan refugio.

“Tenemos que llevarnos a los niños”, dijo el entonces fiscal general Jeff Sessions a los fiscales, según las notas taquigráficas del Times: “Si se preocupan por los niños, que no los traigan. No den amnistía a las personas con niños”. La historia señala que Rod J. Rosenstein, entonces fiscal general adjunto, dijo a los fiscales que no importaba cuán pequeños fueran los niños.

El debilitamiento de la sensibilidad moral es un subproducto de los ataques a la decencia y una declaración de agresiones más atroces. Sin embargo, los funcionarios de la Administración eran lo suficientemente conscientes de los horrores que infligían como para negar su existencia. En junio de 2018, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen tuiteó: “No tenemos una política de separación de familias en la frontera. Punto”.

Nielsen tenía razones para mentir, al igual que Sessions y Rosenstein tenían motivos para ocultar el alcance de su participación.

“La idea de que cualquier Estado buscaría disuadir a los padres al infligir tales abusos a los niños es inconcebible”, dijo el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, en 2018. Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Berkeley, me dijo: “No hay duda de que la política es ilegal según el derecho internacional”. La Academia Estadounidense de Pediatría lo calificó de “inhumano”. Después de evaluar a 17 adultos y 9 niños sujetos a la política, la ONG Médicos por los Derechos Humanos concluyó que “alcanza el nivel de tortura”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó una demanda civil contra una serie de malhechores del Gobierno, incluidos Sessions y Nielsen. Rosenstein, ahora socio de King & Spalding, una gran firma de abogados corporativos, no fue nombrado en la demanda. Quizás todos los involucrados suponen que los crecientes escombros de la Administración Trump oscurecerán las responsabilidades individuales. La política del Gobierno frente al covid-19 ha provocado la muerte innecesaria de decenas de miles de estadounidenses. ¿Es la brutalización sistemática de unos pocos miles de familias migrantes realmente tan mala en comparación con eso?

Desde abril de 2018, cuando la política de separación de niños fue revelada, he preguntado periódicamente a activistas y abogados de inmigración cuándo y cómo se podría responsabilizar a los perpetradores de esta política. Pero los activistas y los abogados privados no procesan las irregularidades, y los funcionarios del Gobierno disfrutan de inmunidad calificada. Si bien los fiscales federales han presentado cargos contra numerosos asociados de Trump, incluido Michael Cohen, el abogado personal de Trump; Paul Manafort, su jefe de campaña de 2016; y Roger Stone, su asesor político de larga data, los funcionarios del Gobierno de Trump no han sido objeto de ataques similares.

“Aparte de las audiencias en el Congreso y la vergüenza, o las conversaciones ocasionales de una comisión para la verdad posterior a Trump, no estoy seguro de que estos funcionarios reciban su merecido”, dijo el defensor de inmigración Frank Sharry.

En efecto, los funcionarios federales pueden abusar de los niños hasta y quizás más allá del nivel de la tortura, dañándolos de por vida, siempre que lo hagan en el curso de la aplicación de la política federal. Hasta la fecha, ningún fiscal ha considerado apropiado desafiar esa realidad distópica. Si quieres saber lo bajo que ha caído Estados Unidos, ahí está tu indicador.

Nota Original:Trump’s Most Inhumane Policy Is on the Border: Francis Wilkinson

©2020 Bloomberg L.P.