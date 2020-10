Perú reporta menos de 64.000 casos activos de la COVID-19

Con un total de 33.512 decesos y 856.951 infectados desde que se detectó el primer caso en el país, el pasado 6 de marzo, Perú se mantiene como el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo y el octavo con más casos de la epidemia. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 14 oct (EFE).- Perú reportó este miércoles menos de 64.000 casos activos de la pandemia de la COVID-19, una cifra similar a la de fines de abril pasado, y confirmó que los nuevos infectados semanales han disminuido a la mitad en Lima.

A pesar del descenso sostenido de la enfermedad en el país, tanto las autoridades políticas como sanitarias reiteraron su pedido a los ciudadanos para que mantengan las medidas de seguridad y distanciamiento social para evitar una segunda ola de la epidemia.

Con un total de 33.512 decesos y 856.951 infectados desde que se detectó el primer caso en el país, el pasado 6 de marzo, Perú se mantiene como el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo y el octavo con más casos de la epidemia.

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA

El jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del sistema de seguridad social EsSalud, Dante Cersso, afirmó a la agencia oficial Andina que entre esta semana y la anterior se ha presentado una gran reducción de nuevos casos en Lima Metropolitana.

"Entre la semana 40, comprendida entre el 27 de septiembre al 3 de octubre, comparada con la anterior, los casos disminuyeron a la mitad. Teníamos cerca de 34.000 casos nuevos a la semana y ahora estamos cerca de los 17.000", detalló.

El especialista destacó que estas cifras no se registraban desde fines de abril pasado, cuando el país cumplía una estricta cuarentena, por lo que consideró que "esa es una buena noticia y la tendencia es que siga disminuyendo".

"Hace poco hemos actualizado las cifras y ya tenemos información al cierre de la semana 41, que va del 4 al 10 de octubre. Si seguimos comparando entre semanas, ahora la disminución es de 10 %. Es decir, de los 34.000 hemos bajado a 17.000, y de esa cifra hemos bajado a cerca de 15.000 casos", detalló.

ULTIMAS CIFRAS

A nivel nacional, el reporte diario del Ministerio de Salud (Minsa) informó este miércoles que los casos confirmados de la COVID-19 llegaron a 856.951, tras detectarse otros 1.219 infectados en las últimas 24 horas.

Sin embargo, de ese total, 759.597 personas ya recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria, mientras que los fallecidos ascendieron a 33.512, al sumarse 93 decesos desde el anterior informe.

De esa manera, en Perú hay actualmente 63.842 casos activos de la enfermedad, de los cuales 6.237 están hospitalizados y 1.163 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

EXHORTACIÓN DEL PRESIDENTE

A pesar de las cifras positivas, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió a la ciudadanía que no descuide las medidas de seguridad sanitaria para evitar que se presente una segunda ola de la enfermedad, similar a la que se reporta en Europa.

"Sabemos que los datos que nos brinda la ministra de Salud son de declive y disminución de contagiados, hospitalizados, de personas en UCI y fallecidas en las últimas semanas y vemos que en otros países esa curva ha comenzado a aumentar, una segunda ola porque se confiaron. Tenían playas y bares llenas de gente. Tenemos que ser responsables, y trabajar hasta que llegue la vacuna", enfatizó.

Vizcarra sostuvo que, por ese motivo, el Gobierno insiste en pedir "la colaboración de las personas y fiscalización de autoridades", porque "el virus sigue" en el país.

"El virus sigue entre nosotros. No nos confiemos para después estar lamentando, como están haciendo otros países del rebrote. Depende de nosotros", advirtió.

"PUNTOS CALIENTES"

Precisamente, el jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud señaló que los distritos de Barranco, Pueblo Libre y Villa El Salvador son los nuevos "puntos calientes" de contagio de la enfermedad en Lima.

A los especialistas les preocupa que este incremento de casos se de en distritos con mayor población, como Villa El Salvador, porque eso llevaría a que el virus se propague "de forma más acelerada".

"Se alertó que las playas podían ser un nuevo foco de contagio y es así como se empezaron a activar una serie de medidas. Nosotros vemos una actitud proactiva por parte de las autoridades locales", destacó Cersso.

El primer ministro de Perú, Walter Martos, ha señalado durante los últimos días que el Ejecutivo analiza la posibilidad de cerrar el acceso a las playas de Lima durante la temporada de verano, aunque dijo que esa decisión se tomará tras evaluar la conducta de los ciudadanos que acuden a los numerosos balnearios de la capital peruana.