Palmeiras destituye al técnico Vanderlei Luxemburgo por los malos resultados

El entrenador de Palmeiras Vanderlei Luxemburgo. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 14 oct (EFE).- El Palmeiras anunció este miércoles la destitución del experimentado técnico Vanderlei Luxemburgo, exentrenador del Real Madrid y ex seleccionador brasileño, tras encadenar su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Brasileño.

"Vanderlei Luxemburgo ya no es el entrenador del Palmeiras", informó el club de Sao Paulo en un escueto comunicado.

La directiva se reunió de urgencia la noche de este miércoles tras la sorprendente derrota en casa por 1-3 frente al modesto Coritiba en la decimosexta jornada del Campeonato Brasileño, y optó por la destitución del técnico.

El equipo verde de Sao Paulo encadena tres derrotas consecutivas y ha pasado de estar en los puestos de arriba de la clasificación a situarse de forma provisional en una discreta séptima posición, con 22 puntos y tan solo cinco victorias, a falta del resto de resultados de la jornada.

"Palmeiras agradece a Luxemburgo el trabajo desarrollado en su quinto paso por el club, durante el cual conquistó el Campeonato Paulista de 2020", añadió la entidad en la nota.

En la rueda de prensa posterior al partido contra el Coritiba, un recién ascendido y que luchaba por salir de los puestos de descenso, el aún técnico reconoció que el equipo y él tenían que mejorar y aceptó las críticas de la hinchada, aunque hasta cierto límite.

"El aficionado tiene toda la razón y el derecho de reclamar, de ir a las redes sociales, cobrar, es algo natural. Lo único que me ha molestado es que divulguen mi número de teléfono y el del presidente en las redes sociales, desgraciadamente hay personas que hacen eso", denunció a los periodistas.

Luxemburgo volvió al banquillo del Palmeiras en diciembre de 2019, pero su trabajo se vio interrumpido por la pandemia del nuevo coronavirus hasta que se reiniciaron las competiciones a mediados de este año.

En su palmarés cuenta con cinco títulos de Liga brasileña ganados con Palmeiras (1993 y 1994) Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) y Santos (2004). También ganó como seleccionador de Brasil la Copa América de Paraguay 1999.

En 2005 dirigió al Real Madrid, pero antes de terminar ese año fue destituido.

Posteriormente, siguió su carrera como entrenador en Brasil, aunque entre 2015 y 2016 probó suerte en el Tianjin Tianhai de China.