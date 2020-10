Obispos venezolanos critican al Gobierno y la oposición por la crisis en el país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 15 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) criticó este jueves al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición por la severa crisis que atraviesa el país, al considerar que ningún bando político ha aliviado el sufrimiento de los ciudadanos, cada vez más agobiados por la pobreza extrema.

"Tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela de vivir en justicia, libertad y paz", dice la exhortación pastoral emitida luego de dos días de reuniones virtuales entre los religiosos.

Aunque el escrito es mucho más duro contra el Ejecutivo, no deja de mencionar que los sectores de oposición "se muestran divididos y sin presentar una alternativa verdadera de cambio".

"Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política", consideran.

La Iglesia católica venezolana, tradicionalmente contraria a la llamada revolución bolivariana, señala en este pronunciamiento que la Administración de Maduro "ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos".

"Parece que su único objetivo es permanecer en el poder sin importar cuanto sufrimiento traiga eso al pueblo venezolano", reza el texto en el que denuncian la "represión de cuerpos policiales y militares" a los ciudadanos que han protestado en las últimas semanas por hambre y por fallos en todos los servicios públicos.

La CEV se refiere también a los ciudadanos que están abandonando Venezuela en medio de la pandemia por covid-19, de los cuales algunos de ellos, "vendiendo sus pocas pertenencias, emprenden largas caminatas desde diversas regiones del país".

"Empeora su situación el maltrato de las autoridades militares y policiales, quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan sus pertenencias y el dinero que llevan", dicen los obispos, una denuncia que recientemente contaron varios emigrantes a Efe.

Por lo anterior, la Conferencia considera que todos los informes sobre derechos humanos que se han publicado en los últimos años y que son críticos con el Gobierno de Maduro "se han quedado cortos en referencia a la realidad que se vive en el país".

Además, los obispos creen que las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas, "lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla".

"Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral", agrega el escrito.