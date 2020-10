Musical "Jagged Little Pill" lidera las nominaciones a los Tony, mientras Broadway sigue cerrado

Foto de la artista Alanis Morissette 22/11/2015 REUTERS/David McNew

15 oct (Reuters) - La adaptación teatral del álbum "Jagged Little Pill" de Alanis Morissette lideró el jueves las nominaciones para los premios anuales Tony, aunque los teatros de Broadway siguen a oscuras en un prolongado cierre por coronavirus hasta el verano boreal de 2021.

"Jagged Little Pill", inspirada en el exitoso álbum de 1995 de la cantante canadiense, recibió 15 nominaciones, incluido el de mejor musical y reconocimientos para seis de sus actores, entre ellos la estrella Elizabeth Stanley.

El musical de rock, cuyos temas incluyen acoso sexual, adicción a las drogas y empoderamiento femenino, se estrenó en Broadway en diciembre de 2019, pero como todos los espectáculos en vivo de Nueva York, se vio forzado a cerrar a mediados de marzo cuando la pandemia de coronavirus azotó la ciudad. El cierre de Broadway se extendió la semana pasada a junio de 2021.

La pandemia también pospuso la entrega anual de los Premios Tony, que usualmente se celebra en junio. La recortada temporada de Broadway significó un número reducido de nominaciones a los galardones y una nueva fecha para la ceremonia de premiación, que se espera que sea mayormente virtual, aunque todavía no fue anunciada.

"Moulin Rouge! The Musical", basado en la película de 2001 de Baz Luhrmann, tuvo 14 nominaciones a los Tony el jueves, incluido el de mejor musical.

"En un momento tan difícil para tanta gente, incluyendo a los miles que integran la industra entre bastidores, damos la bienvenida a esta oportunidad para tomarnos un momento para celebrar los notables logros de nuestros mejores artistas", dijo Carmen Pavlovic, productora de "Moulin Rouge! The Musical", en un comunicado.

"Slave Play", sobre sexo, raza y relaciones interraciales, obtuvo 12 reconocimientos, estableciendo un récord de la mayor cantidad de nominaciones para una obra de teatro en la historia de Broadway.

"The Inheritance", una obra de teatro en dos partes sobre la cultura gay en Nueva York una generación después de la epidemia del sida, obtuvo 11 nominaciones.

Broadway atrajo a algunas de las estrellas más importantes de Hollywood en los últimos años. El jueves se presentaron nominaciones para Jake Gyllenhaal ("Sea Wall/A Life"), Tom Hiddleston ("Betrayal") y Laura Linney ("My Name is Lucy Barton").

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)