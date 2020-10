Michel pide un acuerdo con Reino Unido que proteja una competencia justa y empleos

EFE/EPA/YVES HERMAN

Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó este jueves a lograr un acuerdo con el Reino Unido sobre la relación tras el Brexit que respete la competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias y proteja los empleos en Europa.

"Queremos un acuerdo, pero no un acuerdo a cualquier precio, porque consideramos que mantener la igualdad de condiciones (para asegurar la competencia justa), garantizar la integridad del mercado interior, es una cuestión de equidad y también es cuestión de proteger los empleos en Europa", declaró el político belga.

Michel se expresó en ese sentido al llegar a la cumbre europea que comienza hoy en Bruselas, en la cual se analizará el estado de las conversaciones con el Reino Unido.

A pesar de que los plazos para lograr un pacto se van agotando, las posturas de Londres y Bruselas siguen alejadas en las cuestiones fundamentales para el éxito de las negociaciones.

Es el caso de la pesca, la gobernanza del futuro convenio o, como mencionó Michel, las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias, de forma que las asentadas en el Reino Unido no tengan ventajas de las que no pueden disfrutar las que se encuentran en los Veintisiete.

El presidente del Consejo Europeo subrayó que se trata de conseguir una competencia "leal" y "justa" entre las firmas de la UE y del Reino Unido.

El ex primer ministro belga afirmó que el club comunitario está "preparado" para seguir negociando con Londres, pero admitió que las conversaciones son "difíciles".

Se espera que tras escuchar al negociador comunitario, Michel Barnier, y debatir a veintisiete, los líderes aprueben unas conclusiones en las que instarán a intensificar las negociaciones.

El primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a fijar el 15 de octubre como la fecha límite para conseguir un pacto, y la Unión Europea también había apostado por lograr el consenso este mes, si bien ya no se descarta que el acuerdo llegue al final de la primera semana de noviembre.

El interés por cerrar el pacto en las próximas semanas se explica porque después, ente noviembre y diciembre, se debe realizar la ratificación parlamentaria en el Reino Unido y la UE, de manera que el convenio pueda entrar en vigor el 1 de enero.

Ese día habrá terminado el periodo transitorio en el que se sigue aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico y el Reino Unido se convertirá, de manera definitiva, en un país tercero.

Ya el viernes, está previsto que aborden la pandemia de la Covid-19, incluido el acuerdo para aplicar criterios uniformes en toda la UE a la hora de restringir los viajes entre los Estados miembros, mientras que Von der Leyen informará sobre las últimas novedades de las vacunas.

"Hacemos frente en toda Europa a un deterioro de la situación sobre la COVID-19", asumió el político belga, e indicó que en la cumbre tratarán cuestiones como el rastreo o la armonización de las cuarentenas en la UE.

También llamó a aumentar la cooperación y coordinación en la Unión "para limitar la expansión del virus".