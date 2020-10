Merkel reitera que el acuerdo con Londres tiene que ser justo para todos

EFE/EPA/YVES HERMAN

Bruselas, 15 oct (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró hoy que el acuerdo con el Reino Unido sobre la salida de este país de la Unión Europea (UE) tiene que ser "justo" para ambas partes y no debe alcanzarse "a cualquier precio".

"Volveremos a reiterar nuestra posición común y es que queremos un acuerdo pero, naturalmente, no a cualquier precio", dijo Merkel al llegar a la sede del Consejo en Bruselas para participar en la Cumbre comunitaria que comienza esta tarde.

"Por lo tanto tiene que ser un acuerdo justo, del que ambas partes se puedan beneficiar", explicó la canciller, quien añadió que su país mostrará su apoyo tanto al negociador de la UE, Michel Barnier, como a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Las declaraciones de Merkel a propósito del Brexit se conocen después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, se mostrara ayer, miércoles, "decepcionado" por la reciente falta de avances en las negociaciones.

En una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta Von der Leyen, Johnson "expresó su decepción por que no se hayan hecho más progresos en las últimas dos semanas", según informó su portavoz en un comunicado.

Michel tuiteó después de esa conversación que tanto él como la presidente de la CE "presionamos de nuevo (a Johnson) para que se avance en la mesa de negociaciones".

Michel completó su mensaje en su cuenta en Twitter etiquetando los tres asuntos más espinosos en las negociaciones: alcanzar unas "reglas de juego uniformes", la "gobernanza" y la "pesca".

"La UE está trabajando en un acuerdo, pero no a cualquier precio. Las condiciones deben ser correctas en cuanto a la pesca, la igualdad de condiciones y la gobernanza", escribió, por su parte, Von der Leyen en la misma red social.

Según la presidenta de la Comisión, "todavía hay mucho trabajo por delante" para alcanzar un acuerdo con el Reino Unido.

Los líderes de la Unión Europea intentan dar un nuevo impulso a las negociaciones sobre la relación con el Reino Unido tras el Brexit en la cumbre que comienza hoy a pesar de que los plazos para lograr un acuerdo se agotan sin que las dos partes acerquen sus posturas.